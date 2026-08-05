Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Aslıhan Malbora Bodrum tatilinde görüntülendi: Aldığı kilolar ve yeni imajı gündem oldu

DİKKAT ÇEKEN YENİ İMAJ

Sakal bıraktığı ve önceki dönemlere göre kilo aldığı görülen oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yoruma neden oldu.

Bir yandan tatiline devam eden Ulusoy ve Malbora'nın samimi halleri magazin gündeminde konuşulurken, oyuncunun değişen görünümü de sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.