Çağatay Ulusoy ile sevgilisi Aslıhan Malbora Bodrum tatilinde görüntülendi: Aldığı kilolar ve yeni imajı gündem oldu
"Eşref Rüya" dizisinin finalinin ardından tatile çıkan Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum'da objektiflere yansıdı. Gözlerden uzak tatil yapan çiftin görüntüleri kadar Ulusoy'un değişen imajı da sosyal medyada gündem oldu.
Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, rol aldığı "Eşref Rüya" dizisinin final yapmasının ardından tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞK
Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu meslektaşı Aslıhan Malbora ile tatil yapan oyuncu, Yalıçiftlik açıklarında demirledikleri teknede objektiflere yansıdı.
Rol aldıkları dizinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren çift, gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ilişkilerini Bodrum tatilinde de sakin bir şekilde sürdürdü.
DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikiliye zaman zaman arkadaşları da eşlik etti. Çağatay Ulusoy'un teknenin ön kısmında balık tuttuğu, ardından Malbora ile birlikte güneşlenerek vakit geçirdiği görüldü.
Öte yandan Türkbükü'nde bir hayranıyla çekildiği hatıra fotoğrafı da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşılan karelerde Ulusoy'un son bir yıldaki fiziksel değişimi dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN YENİ İMAJ
Sakal bıraktığı ve önceki dönemlere göre kilo aldığı görülen oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yoruma neden oldu.
Bir yandan tatiline devam eden Ulusoy ve Malbora'nın samimi halleri magazin gündeminde konuşulurken, oyuncunun değişen görünümü de sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.