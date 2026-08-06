Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezonda Nijeryalı yıldız için kaptanlık planı yaptığı iddia edildi.

Osimhen'in Rennes ile oynanan hazırlık maçında bandı reddetmesi ise tartışma yaratmıştı.

Osimhen Buna göre Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Victor Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabilecek isimler arasında yer alacağı belirtildi.

Osimhen

Osimhen'in 45 numarayla olan bağı ise kariyerinin ilk dönemlerine uzanıyor. Nijeryalı golcü, bu formayı ilk kez Belçika ekibi Charleroi'de giydi ve burada attığı 20 golle Avrupa futbolunda çıkış yaptı.

Daha sonra Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih eden yıldız oyuncu, Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden 45 numaraya döndü.

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