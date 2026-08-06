Osimhen'den yönetimin teklifine ret! Icardi sonrası istemedi
Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği öne sürüldü. Nijeryalı golcü ise uğurlu olduğuna inandığı 45 numaralı formayı bırakmak istemediğini yönetime iletti.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi forma numarasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'nin ardından boşalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e vermek istedi.
Ancak Nijeryalı yıldız, kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirttiği 45 numaralı formayla yoluna devam etme kararı aldı.
45 NUMARAYI BIRAKMADI
Sabah'ın haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, üzerinde "9-Osimhen" yazılı formayı hazırlayarak yıldız futbolcuya sundu.
Osimhen ise bu teklife teşekkür ederek 45 numaralı formanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.
Haberde, GS Store'un geçen sezon Osimhen'e özel hazırladığı koleksiyonun ardından olası forma numarası değişikliği için yeni planlamalar yaptığı, bu durumun da futbolcuya aktarıldığı belirtildi.
Buna rağmen Osimhen'in, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" sözleriyle kararını yönetime ilettiği öne sürüldü.
YÖNETİMDEN DESTEK, KAPTANLIK İDDİASI
Galatasaray yönetiminin, Osimhen'in kararına saygı gösterdiği ifade edildi.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezonda Nijeryalı yıldız için kaptanlık planı yaptığı iddia edildi.
Buna göre Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Victor Osimhen'in de kaptanlık pazubandını takabilecek isimler arasında yer alacağı belirtildi.
Osimhen'in Rennes ile oynanan hazırlık maçında bandı reddetmesi ise tartışma yaratmıştı.
Osimhen'in 45 numarayla olan bağı ise kariyerinin ilk dönemlerine uzanıyor. Nijeryalı golcü, bu formayı ilk kez Belçika ekibi Charleroi'de giydi ve burada attığı 20 golle Avrupa futbolunda çıkış yaptı.
Daha sonra Lille'de 7, Napoli'de ise 9 numaralı formayı tercih eden yıldız oyuncu, Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden 45 numaraya döndü.