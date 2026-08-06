İran planı elinde patlayan Mossad'da deprem: İki kilit isim görevden alındı!

ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı ve nihayetinde ateşkesle sonuçlanan saldırılar esnasında, Mossad'ın Tahran yönetimini devirmeye yönelik kapsamlı bir plan hazırladığı ancak bu girişimin "tam bir fiyaskoyla" sonuçlandığı rapor edildi. Bu başarısızlığın ardından harekete geçen Direktör Goffman, söz konusu planın ardındaki iki kilit ismi görevden aldı.

Haziran 2026'da Mossad Direktörlüğü görevini resmen devralan ve öncesinde Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Goffman'ın, kurumun başına geçtiği ilk günden beri İran stratejisi konusunda bu yetkililerle ciddi görüş ayrılıkları yaşadığı biliniyordu.