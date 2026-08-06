İran planı elinde patlayan Mossad'da deprem: İki kilit isim görevden alındı!
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman, Tahran yönetimini devirme planının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kurum içinde üst düzey görevden almalara imza attı. İsrail basınına yansıyan güvenlik kaynaklı haberlere göre, operasyonel hedeflere ulaşılamaması sebebiyle İstihbarat Daire Başkanı ile İran Masası Şefi görevden uzaklaştırıldı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı ve nihayetinde ateşkesle sonuçlanan saldırılar esnasında, Mossad'ın Tahran yönetimini devirmeye yönelik kapsamlı bir plan hazırladığı ancak bu girişimin "tam bir fiyaskoyla" sonuçlandığı rapor edildi. Bu başarısızlığın ardından harekete geçen Direktör Goffman, söz konusu planın ardındaki iki kilit ismi görevden aldı.
Haziran 2026'da Mossad Direktörlüğü görevini resmen devralan ve öncesinde Netanyahu'nun askeri sekreteri olarak görev yapan Goffman'ın, kurumun başına geçtiği ilk günden beri İran stratejisi konusunda bu yetkililerle ciddi görüş ayrılıkları yaşadığı biliniyordu.
Goffman'ın yakın zamanda Washington'a giderek CIA Direktörü ve Beyaz Saray yetkilileriyle İran nükleer programını ve bölgesel gerilimleri görüşmesi, Mossad'ın İran'a yönelik operasyonel yaklaşımında radikal bir değişikliğe gittiğinin en önemli sinyali olarak değerlendiriliyor.
Güvenlik kaynakları, Goffman'ın söz konusu yetkililerle göreve geldiği ilk andan itibaren yaşadığı uyuşmazlıkların, kurum içindeki daha kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla sonuçlandığını belirtiyor. Görevden alınan her iki ismin de Mossad bünyesinde farklı birimlerde görevlendirilmesi bekleniyor.
GİZLİ PLANLARIN DETAYLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
İsrail'in Tahran yönetimini devirmek amacıyla yürüttüğü gizli operasyonların oldukça geniş kapsamlı olduğu daha önce basına sızmıştı. Bu planlar arasında, terör örgütü PKK uzantılarının da dahil olduğu bazı gruplar aracılığıyla İran içinde saldırılar başlatılması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden başa getirilmesi gibi stratejik hamlelerin yer aldığı belirtiliyor.