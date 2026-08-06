Terör belası defoluyor! Türk'üyle, Kürt'üyle 86 milyon kazanıyor: Sürecin ekonomiye yansımaları ve çarpıcı rakamlar

1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı ve 1504 Avrasya Tüneli'nin inşa edilebilirdi. 15 bin organize sanayi bölgesi, 2 bin otomotiv üretim tesisi, 4 bin 500 yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7 bin 500 savunma sanayi üretim tesisi hayata geçirebilirdi.





36 MİLYON 298 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLEBİLİRDİ



5191 adet 1000 yataklı şehir hastanesi ile 3 milyon 650 bin 750 aile sağlığı merkezi yapılabilir, 36 milyon 298 bin sosyal konut veya 31 milyon 112 bin 600 deprem konutunun inşa edilebilirdi. Her biri 24 derslikten oluşan 460 bin okul ve toplam 11 milyon derslik yapılabilirdi.



Aynı kaynakla 1150 yeni baraj inşa edilebileceği, ayrıca 66 bin 500 yangın söndürme helikopteri veya 32 bin yangın söndürme uçağının envantere kazandırılabileceği belirtildi.