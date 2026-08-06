Terör belası defoluyor! Türk'üyle, Kürt'üyle 86 milyon kazanıyor: Sürecin ekonomiye yansımaları ve çarpıcı rakamlar
"Çerçeve Yasa" kanun teklifinin Meclis'e gelmesiyle Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı. Terörün Türkiye'nin gündeminden çıkarılması ekonomik kalkınma, refah ve toplumsal bütünleşme açısından hayati önem arz ediyor. Süreçle beraber eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye kadar çok sayıda yatırım kolu pozitif fayda görecek. 40 yılda 2,3 trilyon dolar kaybettik ama önümüzdeki "Terörsüz" Türkiye Yüzyılı'nda bu ekonomik kayıpların misliyle telafi edilmesinin önü açıldı.
Terörsüz Türkiye sürecini menziline vardırmak için çalışmalar cerrah titizliğinde yürütülüyor.
"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan ve 12 maddeden oluşan Çerçeve Yasa Kanun Teklifi, 360 milletvekilinin imzası ile Meclis'e sunuldu.
PKK'nın yanı sıra terör örgütünün çatı yapılanması KCK'yı da kapsayan yasa teklifiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyidi Milli Güvenlik Kurulunda olacak.
KARDEŞLİĞE "CUMHUR" NİŞANI: HERKES KAZANMIŞTIR
Başkan Erdoğan, kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, "Aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır" diyerek perspektif çizdi. İkili, süreçteki son durumu görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
EKONOMİYE ÇOK OLUMLU YANSIMALARI OLACAK
Sürecin başarıyla selamete erdirilmesinin hiç şüphesiz ekonomiye ve toplumsal refaha olumlu yansımaları olacak.
40 yıllık terörle mücadelenin Türkiye'ye maliyeti 2,3 trilyon dolar oldu. Eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye, ulaşımdan şehirleşmeye kadar çok sayıda yatırım kolu terörden etkilendi.
ENERJİDEN ULAŞTIRMAYA KALEM KALEM HESAPLAMA
2,3 trilyon dolarlık kaynakla ülkenin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabilirdi.
1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı ve 1504 Avrasya Tüneli'nin inşa edilebilirdi.
15 bin organize sanayi bölgesi, 2 bin otomotiv üretim tesisi, 4 bin 500 yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7 bin 500 savunma sanayi üretim tesisi hayata geçirebilirdi.
36 MİLYON 298 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLEBİLİRDİ
5191 adet 1000 yataklı şehir hastanesi ile 3 milyon 650 bin 750 aile sağlığı merkezi yapılabilir, 36 milyon 298 bin sosyal konut veya 31 milyon 112 bin 600 deprem konutunun inşa edilebilirdi. Her biri 24 derslikten oluşan 460 bin okul ve toplam 11 milyon derslik yapılabilirdi.
Aynı kaynakla 1150 yeni baraj inşa edilebileceği, ayrıca 66 bin 500 yangın söndürme helikopteri veya 32 bin yangın söndürme uçağının envantere kazandırılabileceği belirtildi.
RAKAMLAR TEK BİR GERÇEĞİ GÖSTERİYOR
Bu rakamlar, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında kazananın 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacağını gösterdi.