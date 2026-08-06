AHBAP Derneğine bağış yapan ünlüler belli oldu! İsim isim Takvim’de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “Ahbaplar Suç Örgütü” iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada, AHBAP Derneğinin mali hareketleri mercek altına alındı. 2023 yılı ve sonrasında sanat ve medya dünyasından dernek hesaplarına milyonlarca liralık bağış aktarıldığı belirlendi. Ajda Pekkan’dan Tarkan’a, Sibel Can’dan Barış Arduç’a kadar çok sayıda ünlü ismin yaptığı ödemeler MASAK kayıtlarına yansıdı. Kim ne kadar bağış yaptı? İsim isim detaylar Takvim’de…
MASAK incelemesine göre Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisi derneğe yüksek tutarlı ödemeler yaptı.
Depremzedelere yardım amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen bağışların, sonraki aşamalarda hangi kişi ve şirketlere aktarıldığı soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
Mali kayıtlarda isimleri bulunan kişilerin yalnızca bağış yapmış olmaları, herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle bağlantılı oldukları anlamına gelmiyor. Bağışların amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi hâlinde, bu kişilerin soruşturmanın şüphelisi değil, mağduru veya suçtan zarar göreni olabileceği değerlendiriliyor.
SANAT DÜNYASINDAN AHBAP'A MİLYONLARCA LİRA GİTTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, AHBAP Derneğinin 2023 yılı ve sonrasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı.
Hazırlanan raporda; şarkıcı, oyuncu, senarist, komedyen, sunucu ve dijital içerik üreticilerinin derneğe yaptığı bağışların toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.
İncelenen işlemlerin büyük bölümünün 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirildiği, açıklama bölümlerinde ise "deprem yardımı", "bağış", "Hatay" ve "deprem bölgesine yardım" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
BAĞIŞÇILAR DEĞİL, PARALARIN AKIBETİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dosyasındaki mali kayıtların, bağışçıların doğrudan şüpheli olduğu şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.
Bağışçıların paraları depremzedelere ulaştırılması amacıyla ve iyi niyetle gönderdikleri, asıl incelemenin ise bu paraların AHBAP Derneğine ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.
Bağışların belirtilen amaçlar dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, sanatçı ve medya mensuplarının iyi niyetlerinin istismar edilmiş olabileceği değerlendirilecek.
Bu durumda bağışçıların, soruşturma konusu eylemler nedeniyle mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla dosyada yer almaları gündeme gelebilecek.
BEŞ İSİMDEN BİRER MİLYON LİRA
MASAK kayıtlarına göre Ayşe Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik ile Sibel Can adına Sibel Cangüre, AHBAP Derneğine birer milyon lira gönderdi.
Oyuncu Tolga Çevik'in yaptığı ödemenin ise 997 bin 650 lira olduğu belirlendi. Böylece yalnızca bu altı isimden dernek hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira aktarıldı.
İşlem açıklamalarında, bağışların deprem yardımı amacıyla gönderildiğini gösteren ifadelerin bulunduğu görüldü.
Soruşturma dosyasında, söz konusu bağışların yapıldığı dönemde dernek adına yürütülen kampanyalar ve kamuoyuna yapılan yardım çağrıları da değerlendiriliyor.
Bağış çağrılarında belirtilen amaçlarla paraların fiilî kullanım alanlarının örtüşüp örtüşmediği araştırılıyor.
OYUNCULAR VE ŞARKICILARDAN YÜKSEK TUTARLI BAĞIŞLAR
Hazırlanan rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay, AHBAP'a 562 bin 386 lira bağışladı.
Şarkıcı Ebru Gündeş, şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal'ın ayrı ayrı 500 bin lira gönderdiği tespit edildi.
Halit Ergenç'in iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptığı kayıtlara geçti. Komedyen Hasan Can Kaya'nın yaptığı ödemenin ise 320 bin lira olduğu belirtildi.
Genco Erkal tarafından gerçekleştirilen transferin açıklamasında "Hatay'a okul yapımı için bağış", Somer Sivrioğlu'nun transferinde ise "Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen bu paraların, işlem açıklamalarına uygun alanlarda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılacak.
200 BİN LİRALIK BAĞIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
Danla Bilic adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe ile oyuncu Can Yaman'ın ayrı ayrı 250 bin lira bağışladığı görüldü.
Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek adına yapılan bağışların kişi başı 200 bin lira olduğu bildirildi.
Serap Engin tarafından gerçekleştirilen 200 bin liralık transferin açıklamasında ise "Ferzan Özpetek" ifadesinin bulunduğu belirlendi.
Söz konusu transferlerin tamamı, derneğin yüksek hacimli mali hareketleri kapsamında MASAK raporunda yer aldı.
SENARİST, OYUNCU VE ŞARKICILARDAN 150 BİN LİRA
Oyuncu Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, şarkıcı İrem Derici, senarist ve oyuncu Gülse Birsel ile oyuncu Burak Deniz'in derneğe ayrı ayrı 150 bin lira gönderdiği belirlendi.
Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu ve Elçin Sangu'nun da 100'er bin liralık bağış yaptığı kayıtlara yansıdı.
Mali analizde, sanat ve medya sektöründen gelen tüm ödemelerin tarihleri, gönderen hesaplar ve devamındaki para hareketleriyle birlikte ele alındığı belirtildi.
İYİ NİYETLİ BAĞIŞÇILAR MAĞDUR OLABİLİR
Mali kayıtlar, sanat ve medya dünyasından gelen transferlerin büyük bölümünün deprem felaketinin hemen ardından yapıldığını gösterdi.
İşlem tarihleri ve açıklamaları, bağışçıların depremzedelere yardım etme iradesiyle hareket ettiklerine işaret etti.
Mevcut verilerde, bağışçıların soruşturma konusu olduğu iddia edilen faaliyetlerden haberdar olduklarına veya bu faaliyetlere iştirak ettiklerine dair bir bulgu bulunmuyor.
Bağışların yardım kampanyalarında duyurulan amaçlar dışında kullanıldığının belirlenmesi durumunda, bağışçıların yanıltılmış veya iyi niyetlerinin istismar edilmiş olabileceği değerlendirilecek.
Savcılığın, kişilerin hukuki konumlarını somut bilgi ve delillere göre ayrı ayrı belirlemesi bekleniyor.
BAĞIŞLARIN AKIBETİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın temel başlıklarından birini, kamuoyundan toplanan yüksek tutarlı bağışların hangi amaçlarla ve hangi kişi ya da şirketlere aktarıldığı oluşturuyor.
Savcılık ve mali inceleme birimlerinin; dernek hesaplarına giren paralar ile hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı, ticari işlem açıklamalarını ve hukuki açıdan inceleme gerektiren transferleri araştırdığı bildirildi.
İnceleme kapsamında banka dekontları, bağış makbuzları, dernek muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılacak.
Bağışların muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği, bağışçılar adına makbuz düzenlenip düzenlenmediği ve paraların belirtilen yardım faaliyetlerinde kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek.
Şirketler veya üçüncü kişiler adına kayıtlı hesaplardan yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları da araştırılacak.
Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık kaynak hareketinin açıklığa kavuşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.