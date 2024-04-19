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Yüzler gülüyor!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Yüzler gülüyor!

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"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu şöyle; Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak. Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır.

EVLENME TEKLİFİ
Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek. Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak. Zıpkın ve Sare nişanalanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

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