Konya’daki akran şiddetinde flaş karar! Taşla kafasını kıran çocuk yeniden tutuklandı

Konya 'da futbol antrenmanı çıkışında yaşanan akran şiddeti olayında flaş bir gelişme yaşandı. 13 yaşındaki Hasan Berat Güldağı'nın başına taşla vurularak ağır şekilde yaralanmasına neden olan T.F. (13), yeni deliller ışığında yeniden gözaltına alındı. Savcılık, dosyada suç vasfının değişmesi ve delil durumunun güçlenmesi üzerine harekete geçti.

İddiaya göre antrenman sonrası yaşandı. T.F.'nin Hasan Berat Güldağı'nın bacağına taş atmasıyla başlayan tartışmada, Güldağı'nın "Ne yapıyorsun?" diye tepki göstermesi üzerine şüphelinin yerden aldığı taşla başına vurduğu ve ardından olay yerinden kaçtığı belirtildi.Ağır yaralanan Hasan Berat Güldağı'nın kafatası kemiği kırılıp parçalandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, geçirdiği zorlu ameliyatla hayata tutundu. Kafatasının titanyum parçalarla yeniden oluşturulduğu öğrenildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan T.F., ilk etapta tutuklanmış ancak kısa süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki çekerken, şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmişti.Dosyada yapılan yeni değerlendirme sonrası savcılık bir kez daha harekete geçti. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre yeni deliller ve suçun niteliğinin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesiyle T.F. yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece bu suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.