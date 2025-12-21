Doğum gününde çifte kutlama: Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evleniyor!

Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı 'nın yolları birlikte rol aldıkları dizinin setinde kesişti. Aynı projede başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Çift, şimdi ise evlilik yolunda ilk adımı atarak ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Kaynak: Sosyal medya

Nezir Çınarlı da bu özel günden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. "She said yes" notuyla yaptığı paylaşımı Hayal Köseoğlu da kendi sayfasına taşıdı.