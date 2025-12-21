PODCAST CANLI YAYIN

Doğum gününde çifte kutlama: Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evleniyor!

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, yeni yaşını unutulmaz bir sürprizle karşıladı. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Nezir Çınarlı’dan doğum gününde evlilik teklifi alan Köseoğlu, bu özel anı sosyal medya hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu, yeni yaşını kutladığı gün, hayatının en anlamlı anlarından birini yaşadı.

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nezir Çınarlı, Köseoğlu'na romantik bir evlilik teklifinde bulundu.

"Evet" Dediği Anları Paylaştı 💍

Hayal Köseoğlu, bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Teklife "Evet" dediği anlar kısa sürede ilgi gördü ve çift, sevenlerinden tebrik mesajları aldı.

Aşk Set Arkadaşlığıyla Başladı 🎬

Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı'nın yolları birlikte rol aldıkları dizinin setinde kesişti. Aynı projede başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Çift, şimdi ise evlilik yolunda ilk adımı atarak ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Nezir Çınarlı da bu özel günden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. "She said yes" notuyla yaptığı paylaşımı Hayal Köseoğlu da kendi sayfasına taşıdı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çift, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

