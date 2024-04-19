Kongre öncesi bayrak değişimi

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3 saat süren MKYK'da 31 Mart seçimlerinin ardından izlenecek yol haritası için kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Eylül-Ekim aylarında yapılması öngörülen kongre öncesinde, partide bayrak değişimlerinin olacağı ortaya çıktı.



MİLLETİN PARTİSİYİZ

Erdoğan'ın, "Yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. AK Parti'ye ve kurmaylarına dönük spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. Ayrıca ekonomi programımız devam edecek, kararlıyız. Fahiş fiyat uygulamalarına dair çok yakın vadede ciddi yaptırımlar gelecek" ifadesini kullandı. Bu arada en çok oy kaybının Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya ve Konya'da, en az kaybın ise İzmir, Samsun, İstanbul, Antalya ve Aydın'da yaşandığı anlaşıldı. Oy kayıplarıyla ilgili geniş boyutlu bir analiz yapılacağı açıklandı.



TANZANYA İLE 6 ANLAŞMA

Başkan Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Ankara'da ağırladı. İki ülke 6 anlaşamaya imza attı. Erdoğan, "Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. Batı'ya da Gazze çağrısı yolladı: Tek ses olarak İsrail'e de 'dur' demeliler.

FATMA GÖKSU

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