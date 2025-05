Trump Suudi Arabistan’da! Selman’a övgü: Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması

İSRAİL BASININDA ENDİŞE

Trump Riyad’da görüşmelere devam ederken İsrail basının manşetlerinde ise endişe hakim. The Times of Israel, Trump ve Selman’ın Riyad’da yapmasının beklendiği 1 trilyonluk ticaret anlaşmasını yazdı. Trump’ın Riyad’da görkemli törenler ve 1 trilyon dolarlık yatırım ihtimaliyle karşılandığını belirten The Times of Israel, Gazze’nin Suudi Arabistan’ın İsrail’le normalleşmesini engellediğini yazdı.

The Times of Israel ABD'li yetkililerin perde arkasında, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri olan Gazze'de derhal ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e sessizce baskı yaptığını belirtti. İki Körfez yetkilisi ve bir ABD'li yetkili, ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ateşkes, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri.