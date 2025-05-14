Trump Suudi Arabistan’da! Selman’a övgü: Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
TRUMP SUUDİ ARABİSTAN'DA
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüştü.
TRUMP- ŞARA GÖRÜŞMESİ BUGÜN
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırıldı. Beyaz Saray, Trump'ın bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.
Beyaz Saray, Trump’ın temasları hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray, Trump’ın bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.
Beyaz Saray, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek ortak adımların, bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve Suriye'deki siyasi çözüm sürecinin ele alınacağını bildirdi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları memnuniyetle karşılanarak, Suudi Arabistan'ın çabalarından övgüyle söz edildi.
Açıklamada, bu adımın Suriye'de istikrar, refah ve kalkınmaya destek olacağı vurgulandı.
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya tebrik telgrafı gönderdi.
Kral Hamed, telgrafında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şara'yı ve Suriye halkını tebrik etti.
Beklenen hamlenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çabalarına bir yanıt niteliğinde olduğunu dile getiren Kral Hamed, Trump'ın kararını, Suriye'ye modern tarihinin bu kritik aşamasında destek sağlama yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirdi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini duyurmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Bunun, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriye ile dünya arasında ekonomik işbirliğinin yeni ufuklar açması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği açıklamada, yaptırımların kaldırılmasının Suriye halkının refah ve kalkınmasına olumlu yansıyacağı vurgulandı.
Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
Açıklamada, bu karar, "Suriye'nin sağlığına ve istikrarına kavuşması ve bölgedeki lider rolüne geri dönmesi yolunda atılmış yeni bir adım" olarak değerlendirildi.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Kararın Lübnan ve bölge genelinde olumlu yansımaları olacağını kaydeden Selam, bu konudaki inisiyatifi ve çabaları için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.
Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklaması memnuniyetle karşılanarak, bu adım "önemli ve olumlu bir jest" olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönündeki çabaları takdirle karşılandı.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın açıklamasının, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası çevreye yeniden entegrasyonu yönünde önemli bir değişimi yansıttığı belirtildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracağına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.
Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.
Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.
Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti.
Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump: Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım.
ABD Başkanı Donald Trump: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek ateşkes görüşmelerine katılacak.
Trump Riyad'daki zirvede Suudi Arabistan'a övgüler yağdırdı. Sahnede konuşan Trump "ABD uzun yıllar yanlış yol izledi" dedi ve Suudi Arabistan için "Petrolde canavarsınız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.
Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye göre, Orta Doğu turu kapsamında ülkeyi ziyaret eden Trump, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Bin Selman ile görüştü.
Heyetler arası ve ikili görüşmenin ardından Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, bir dizi anlaşma kapsamında Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzaladı.
Trump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor.
Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.
Riyad’da Trump’a geleneksel Suudi kahvesi ikram edildiği fakat fincanı eline alan Başkan’ın kahveyi içmediği anlar gündem oldu. Yanında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kahveyi içişini izleyen Trump’ın tereddüt dolu bakışları ise çok konuşuldu.
Trump ve Muhammed bin Selman, henüz içeriği açıklanmayan bir anlaşmanın imzalanması öncesinde danışmanlarıyla birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.
Trump veliaht prensten etkilendiğini söyledi veu "çok bilge" olarak nitelendirdiği Selman'la ilişkilerini övdü.
Trump, bugün Suudi Arabistan'a gelen iş dünyası liderlerini işaret ederek, onların çeklerle ayrılmalarını beklediğini ve paranın iş yaratacağını söyledi.
Trump Selman'a, "Birincisi, sizinle görüşmekten hoşlanıyorum. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve gerçekten birbirimizi çok sevdiğimize inanıyorum. İkincisi ABD "muazzam" yatırım ve istihdam elde etti ve "Büyük ülkenize çok iyi hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'nda büyük teknoloji şirketlerinin CEO'larını selamladı.
Trump'ın yanında duran bin Selman, Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI lideri Sam Altman ile el sıkıştı.
İş dünyasının liderlerinin bugün ABD-Suudi Arabistan yatırım forumuna katılması bekleniyor.
Trump Riyad’da görüşmelere devam ederken İsrail basının manşetlerinde ise endişe hakim. The Times of Israel, Trump ve Selman’ın Riyad’da yapmasının beklendiği 1 trilyonluk ticaret anlaşmasını yazdı. Trump’ın Riyad’da görkemli törenler ve 1 trilyon dolarlık yatırım ihtimaliyle karşılandığını belirten The Times of Israel, Gazze’nin Suudi Arabistan’ın İsrail’le normalleşmesini engellediğini yazdı.
The Times of Israel ABD'li yetkililerin perde arkasında, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri olan Gazze'de derhal ateşkesi kabul etmesi için İsrail'e sessizce baskı yaptığını belirtti. İki Körfez yetkilisi ve bir ABD'li yetkili, ABD'li yetkililerin verdiği bilgiye göre, ateşkes, Suudi Arabistan'ın normalleşme görüşmelerinin yeniden başlaması için önkoşullarından biri.
CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın, Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında orada olacağını söyledi.
NEDEN AYRI UÇAKLA GİTTİ?
Yetkili, Musk'ın Air Force One'dan bağımsız olarak Suudi Arabistan'a seyahat ettiğini söyledi.
CNN'e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili, Musk'ın X şirketinin CEO'su sıfatıyla bir ABD-Suudi yatırım forumuna katılmasının beklendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.
Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.
1 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI
ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.
Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.
ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.