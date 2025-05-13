Alişan küplere bindi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!

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Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan şu ifadeleri kullandı: "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız"