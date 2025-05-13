Alişan küplere bindi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!

Sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında annesi Suzan Tektaş'ın Instagram hesabının hacklendiğini dile getirerek hem ateş püskürdü hem de takipçilerini uyardı.
Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan şu ifadeleri kullandı: "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız"