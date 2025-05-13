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Alişan küplere bindi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü Alişan, Instagram hesabında yaptığı son açıklamayla tüm dikkatleri üzerine topladı. Annesi Suzan Tektaş'ın Instagram hesabının hacklendiğini dile getiren ünlü şarkıcı, hesaba dair yapılan paylaşımlar konusunda takipçilerini uyardı.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:34 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 14:36
Alişan küplere bindi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!

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Sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alişan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabında annesi Suzan Tektaş'ın Instagram hesabının hacklendiğini dile getirerek hem ateş püskürdü hem de takipçilerini uyardı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan şu ifadeleri kullandı: "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız"