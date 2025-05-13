Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi ( Silivri) olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.86 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-13 20:46:30
|40.84306
|28.22194
|10.86
|MW
|3.8
|Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
|Detay
|2025-05-13 19:42:33
|38.64028
|30.89361
|9.98
|ML
|1.4
|Çay (Afyonkarahisar)
|Detay
|2025-05-13 19:41:27
|38.63444
|30.86583
|8.99
|ML
|1.8
|Çay (Afyonkarahisar)
|Detay
|2025-05-13 19:39:45
|36.15
|36.84361
|6.43
|ML
|1.7
|Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay)
|Detay
|2025-05-13 19:34:46
|39.48694
|42.48667
|7.38
|ML
|1.3
|Tutak (Ağrı)
|Detay
|2025-05-13 19:29:11
|40.00889
|42.78778
|7.0
|ML
|1.6
|Kağızman (Kars)