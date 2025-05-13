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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi (Silivri) olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 20:58
İstanbul’da 3.8 büyüklüğünde deprem!

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi ( Silivri) olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 10.86 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-13 20:46:30 40.84306 28.22194 10.86 MW 3.8 Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-13 19:42:33 38.64028 30.89361 9.98 ML 1.4 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-05-13 19:41:27 38.63444 30.86583 8.99 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2025-05-13 19:39:45 36.15 36.84361 6.43 ML 1.7 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay) Detay
2025-05-13 19:34:46 39.48694 42.48667 7.38 ML 1.3 Tutak (Ağrı) Detay
2025-05-13 19:29:11 40.00889 42.78778 7.0 ML 1.6 Kağızman (Kars)

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