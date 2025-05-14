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Riyad'da 4'lü zirve! Trump, Şara, Selman ve Başkan Erdoğan'dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Şara-Trump görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın çevrim içi toplantıda bir araya geldiği bildirildi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Riyad'da canlı yayında konuşma yapan Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını söyledi ve "En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:25 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:20
Riyad’da 4’lü zirve! Trump, Şara, Selman ve Başkan Erdoğan’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım açıklandı

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ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiği bildirildi. Trump-Şara toplantısının ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın çevrim içi toplantıda bir araya geldiği belirtildi.

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Trump ve Şara Suudi Arabistan'da görüştü

ŞAM'A TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

Başkan Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN: TRUMP ÖRNEK OLACAK

Başkan Edoğan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DEN DOSTUMLA KONUŞTUM"

Trump Riyad'da canlı yayında yaptığı konuşmada Yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi ve "Türkiye>'den dostumla konuştum. En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.

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TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump dün Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuş ve "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizerken ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söylemişti.

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