Ata Demirer’in başı arsa fiyatı sorularıyla dertte: Gören yakasını bırakmıyor!

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Bozcaada… Hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi. Ama adada bir başka rüzgâr daha esiyor: Ünlülerin Ata Demirer'e arsa-fiyatı soruları.



Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, artık sadece film çekmekle ya da sahneye çıkmakla meşgul değil.

Ata Demirer (Takvim.com.tr)



Bir süredir gayriresmi bir emlak danışmanına dönüştürülmüş durumda. Telefonu hiç susmuyor.



Arayan ya bir oyuncu, ya bir şarkıcı, ya da "Abi biz de yer bakalım Bozcaada'dan" diyen bir yapımcı.