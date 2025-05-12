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Ata Demirer'in başı arsa fiyatı sorularıyla dertte: Gören yakasını bırakmıyor!

Ünlülerin Ata Demirer'e arsa-fiyatı soruları. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, artık sadece film çekmekle ya da sahneye çıkmakla meşgul değil. Bir süredir gayriresmi bir emlak danışmanına dönüştürülmüş durumda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025
Ata Demirer’in başı arsa fiyatı sorularıyla dertte: Gören yakasını bırakmıyor!

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Bozcaada Hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi. Ama adada bir başka rüzgâr daha esiyor: Ünlülerin Ata Demirer'e arsa-fiyatı soruları.

Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, artık sadece film çekmekle ya da sahneye çıkmakla meşgul değil.

Ata Demirer (Takvim.com.tr)Ata Demirer (Takvim.com.tr)

Bir süredir gayriresmi bir emlak danışmanına dönüştürülmüş durumda. Telefonu hiç susmuyor.

Arayan ya bir oyuncu, ya bir şarkıcı, ya da "Abi biz de yer bakalım Bozcaada'dan" diyen bir yapımcı.

Ata Demirer (Takvim.com.tr)Ata Demirer (Takvim.com.tr)

Ata Demirer, "Sakin bir hayat için geldik, bana emlakçı muamelesi yapıyorlar" diyor kendi üslubunca yakın çevresine…

Bu durumdan biraz muzdarip ama hâlâ gülümsüyor. Belki de yeni bir filmin senaryosu çoktan doğdu bile: "Emlakçı Ata – Bozcaada'nın Sessiz Kahramanı"

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