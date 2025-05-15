AFAD'ın verilerine göre, 15.46'da Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından gözler yeniden Ankara'nın deprem risk durumuna çevrildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Ankara deprem riski haritası güncel mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? İşte İç Anadolu Bölgesi'nin deprem tehlike durumu ve risk haritasına dair merak edilenler…