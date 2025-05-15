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Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

AFAD'ın verilerine göre, 15.46'da Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından gözler yeniden Ankara'nın deprem risk durumuna çevrildi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, "Ankara'da fay hattı nereden geçiyor? 2025 Ankara deprem riski haritası güncel mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? İşte İç Anadolu Bölgesi'nin deprem tehlike durumu ve risk haritasına dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:20
Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin önemli kentlerinden Ankara, bugün yaşanan hafif şiddetli sarsıntıyla dikkatleri yeniden bölgedeki fay hatlarına çevirdi. Bu gelişme, başkentte olası deprem risklerine dair endişeleri ve merakı beraberinde getirdi. Peki Ankara'da fay hattı nereden geçiyor? İşte 2025 Ankara deprem riski haritası!

Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

15 Mayıs Ankara'da deprem mi oldu?

Konya'nın Kulu ilçesi saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 33,27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin hızla saha çalışmalarına başladığını belirtti. Yerlikaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

ANKARA'DA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Ankara'nın tam merkezinden büyük bir fay hattı geçmese de, kenti çevreleyen bölgelerde aktif ve riskli fay hatları yer alıyor. Özellikle Ankara'nın kuzeyinde uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin en aktif ve tehlikeli fay sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor ve başkent için ciddi bir sismik risk oluşturuyor.

Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

ANKARA'DA FAY HATTI VAR MI?

Deprem tehlikesi haritasına göre Ankara, genellikle 3. ve 4. derece deprem bölgesi içinde yer alsa da bu, tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, Ankara çevresindeki sismik yapıların da potansiyel tehlike barındırdığını ortaya koyuyor.

Ankara, Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

KUZEY ANADOLU FAYI NEREDEN GEÇİYOR

Başkent sınırları içerisindeki bazı ilçeler doğrudan fay hatları üzerinde bulunurken, şehir merkezinde de yerel ölçekte hareketli zemin yapısına sahip alanlar tespit edilmiş durumda. Kuzeyde Kuzey Anadolu Fayı, güneydoğuda Keskin (Kırşehir) Fayı ve Haymana-Bala civarında yer alan yerel fay hatları, Ankara'nın deprem gerçeğini gözler önüne seriyor.

Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde deprem!