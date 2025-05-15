15 Mayıs Ankara'da deprem mi oldu?

Konya'nın Kulu ilçesi saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin 33,27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin hızla saha çalışmalarına başladığını belirtti. Yerlikaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi" ifadelerini kullandı.