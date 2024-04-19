Allah nazardan ’koru’sun!

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren, bir sene sonra da oğlu Demir'i kucağına alan Azra Akın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Demir'i 6 yıl önce kucağına alan Akın, ikinci kez anne oldu. Çift bebeklerinin cinsiyetini de doğum esnasında öğrendi.

TEBRİK MESAJI YAĞDI!

Doğumdan sonra ailesiyle poz veren Akın, Instagram hesabından müjdeyi vererek, "14 Nisan Pazar günü Demir'e bir kız kardeş geldi. Bize de çok güzel bir sürpriz oldu. İsmi Arya" ifadelerini kullandı. Akın'ın paylaşımına Uğurkan Erez, Arzum Onan, Nurgül Yeşilçay, Burcu Kara ve Cemil İpekçi'den tebrik yorumu geldi. Takipçileri de ünlü isme, "Allah nazarlardan korusun" ve "Allah Analı babalı büyütsün" diye birçok mesaj attı.