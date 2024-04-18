Kasası dolar!

NBA tarihin en iyi basketbolcusu olarak kabul edilen Michael Jordan'ın serveti dudak uçuklattı. Chicago Bulss formasıyla 6 kez şampiyonluk yaşayan Jordan'ın, 3 milyar 750 milyon dolarlık servete sahip olduğu açıklandı. ABD'li efsane, kendi ismine sahip 'Air Jordan' markasıyla her gün bir servet kazanıyor.

Dünya genelinde 'Air Jordan' markası altında her 5 saatte bir Nike'a 3 milyon dolar gelir elde eden Jordan'ın yeni anlaşmalarla birlikte 2030 yılında 30 milyar doları aşan bir mal varlığına ulaşacağı iddia edildi. Gatorade, 2K Games, Five Star Fragrances ve Upper Deck gibi markaların yanı sıra 20 yeni markanın da Jordan'a teklif yaptığına dikkat çekildi. Jordan'ın ekibi, teklifleri incelemeye başladı.