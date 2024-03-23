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Devlerle transfer yarışı: Fenerbahçe, Fulham'ın stoperi Tosin Adarabioyo'yu istiyor!

Ada basınına göre sportif direktör Mario Branco, Fulham ile sözleşmesi haziranda sona erecek olan Tosin Adarabioyo’nun menajeri ile masaya oturdu. Ancak Kanarya’nın çok ciddi rakipleri var.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Mart 2024 Güncelleme 23 Mart 2024, 07:02
Devlerle transfer yarışı: Fenerbahçe, Fulham’ın stoperi Tosin Adarabioyo’yu istiyor!

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Günümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Fulham ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Nijerya asıllı İngiliz stoper Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ancak Fenerbahçe, Tosin Adarabioyo transferinde yalnız değil. Arsenal ve Liverpool'un da futbolcu ile ilgilendiği bildirildi.

FENER GERİ ADIM ATMADI...
Fenerbahçe güçlü rakipleri olmasına rağmen Adarabioyo transferinde ısrarcı olduğu ve oyuncunun menajeri ile sportif direktör Marico Branco'un birkaç görüştüğü ifade edildi. 26 yaşında ve 1.96 boyunda olan Adarabioyo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. Bu rakam 2022'de 18 milyon Euro'ydu. Bu sezon 17'si ilk 11'de olmak üzere 20 resmi maçta Fulham forması giyen Adarabioyo 1533 dakika süre aldı ve 1 gol attı. İngiltere Milli Takım alt yaş kategorilerinde de 14 kez şans buldu. Sağ ve sol stoper mevkilerinde forma giyebilen genç yıldız Manchester City altyapısında yetişmiş bir oyuncu.

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