İBB davasında bavuldaki jammerlar araştırılıyor! Mahkemeden EGM'ye yazı: Kimler kullanabilir?

DURUŞMADA ARA KARAR: 17 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.

Mahkeme, tüm sanıklar yönünden HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarının istenilmesine karar vererek, sanık Naim Erol Özgüner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "kişisel verilerin kaydedilmesi" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

JAMMER KONUSU DERİNLEŞTİRİLİYOR

Yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne de müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi.