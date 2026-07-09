İBB davasında bavuldaki jammerlar araştırılıyor! Mahkemeden EGM'ye yazı: Kimler kullanabilir?
Emniyet "Belediye kullanamaz, suçtur" dedi ve CHP'li İBB'deki jammer skandalı derinleştiriliyor. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin sinyal kesicilerle gizlemeye çalıştığı karanlık ilişkiler yargıya taşındı. 414 sanıklı dev yolsuzluk davasında mahkeme, İBB envanterindeki jammer cihazlarının dökümünü istedi. Ayrıca mahkeme Emniyet Genel Müdürlüğüne de müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi. Peki kimler jammer kullanabilir?
Asrın en büyük yolsuzluk davası sürüyor...
Tarafların savunmaları alınırken bugün "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
TAHLİYE EDİLDİLER
Yürütülen davada 6 kişinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen isimler şu şekilde;
|Sıra
|Adı Soyadı
|Görevi
|1
|İnan Güney
|Beyoğlu Belediye Başkanı (görevden uzaklaştırıldı)
|2
|Mehmet Karataş
|Eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı
|3
|Metin Bal
|Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü Şefi
|4
|Seyfullah Demirel
|İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
|5
|Ceyda Kıryak
|Eski Medya AŞ Çalışanı
|6
|Serap Karay
|İBB Halkla İlişkiler Müdürü
Bu sanıkların tutuklulukta geçirdikleri sürenin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin, bu aşamada tutukluluktan beklenen menfaatin adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceğinin, mevcut delil durumu ve bir kısım sanıkların dosyaya yansıyan sağlık durumlarının birlikte değerlendirildiğini belirten mahkeme, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağını kaydetti.
Mahkeme, bu gerekçelerle 6 sanığın tahliyesine karar vererek, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınabilmesi amacıyla bir sonraki celsede hazır bulunmalarını karara bağlayan mahkeme, sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkındaki tutuklanmalarına yönelik çıkartılan yakalama emirlerinin devamını kararlaştırdı.
DURUŞMADA ARA KARAR: 17 AĞUSTOS'A ERTELENDİ
Davanın bir sonraki duruşması 17 Ağustos'ta yapılacak.
Mahkeme, tüm sanıklar yönünden HTS kayıtlarının ham halinin dosyaya gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, 2014 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında alınan tüm Sayıştay raporlarının istenilmesine karar vererek, sanık Naim Erol Özgüner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "kişisel verilerin kaydedilmesi" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.
JAMMER KONUSU DERİNLEŞTİRİLİYOR
Yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğüne de müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesini istedi.
Mahkeme, İBB ve iştiraklerine müzekkere yazılarak dosya kapsamındaki sanıkların çalıştıkları dönemlere ilişkin bilgilerin gönderilmesine karar verdi.
İstanbul Valiliğine müzekkere yazılarak sanık Ekrem İmamoğlu'na uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yazılan yazıların bir örneğinin gönderilmesini hükmeden mahkeme, sanıklar hakkında tutukluluk incelemesinin 6 Ağustos'ta dosya üzerinden değerlendirilmesini kararlaştırdı.
Peki neydi bu İBB'deki jammer olayı?
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin, kritik bir toplantı öncesi otelin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı skandalının ardından sır bavullarda ne taşındığı merak konusu oldu. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu bavullarda jammer yani sinyal kesicinin bulunduğunu açıkladı. Bu açıklama sonrası akıllara şu soru gelmişti: Ekrem İmamoğlu ve ekibi sinyal kesici ile neyi gizlemeye çalıştı?
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB'nin kasasından 84 adet Jammer (sinyal kesici) alındığı tespit edilmişti. Soruşturmalar, bu cihazların ne için, nerede kullanıldığı üzerinde yoğunlaştırılınca Ekrem İmamoğlu'nun iletişim faaliyetlerinin korunaklı olması için jammer kullandığı anlaşıldı.
CHP'li İBB ve İmamoğlu sinyal kesici kullanımı konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na herhangi bir başvuru yapmadığı bildirildi.
EMNİYET: BELEDİYE JAMMER KULLANAMAZ
Bu yaşananların en sıcak olduğu zamanda, Emniyet Genel Müdürlüğü de belediyelerin jammer kullanma yetkisinin olmadığını açıklamıştı. Emniyet kaynaklarına göre yerel yönetimler ile sivil kişi ve kurumların jammer kullanması suç.
Peki kimler jammer kullanabilir?
EGM'nin açıklaması şu şekilde:
|Kategori
|Kurum/Kuruluş
|Yasal Dayanak
|Yetki Durumu
|Jammer Kullanma Yetkisi Olan Kurum ve Kuruluşlar
|Türk Silahlı Kuvvetleri
|5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu madde 2 fıkra 3
|Kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı jammer kullanabilir
|Jandarma Genel Komutanlığı
|Sahil Güvenlik Komutanlığı
|Dışişleri Bakanlığı
|Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
|Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
|Emniyet Genel Müdürlüğü
|Jammer Kullanma Yetkisi Olmayan Kurum ve Kuruluşlar
|Belediye Başkanları ve Belediyeler
|5809 sayılı Kanun
|Yetkili kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır
|Cezai Yaptırım
|Yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi
|Türk Ceza Kanunu madde 124
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Suç olarak tanımlanmıştır