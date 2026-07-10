Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kız kardeş geliyor
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile olduğunu ve ünlü çiftin bu kez bir kız bebek beklediği iddia edildi. İkinci kez baba olacağını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ'un mutluluktan havalara uçtuğu öne sürüldü.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.
TATLITUĞ ÇİFTİ BEBEK BEKLİYOR
Günaydın yazarı Bülent Cankurt, 10 Temmuz 2026 tarihli yazısında Başak Dizer Tatlıtuğ'un beş aylık hamile olduğunu öne sürdü.
Cankurt, çiftin bu kez kız bebek beklediğini iddia ederken, yazısında Tatlıtuğ ailesinin yaşadığı mutluluğa ilişkin dikkat çeken ayrıntıları şu sözlerle ifade etti:
Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var!
KURT EFE'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR
Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık. Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.
İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.
İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK
Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir. Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.