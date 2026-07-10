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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kız kardeş geliyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un ikinci kez bebek heyecanı yaşadığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un 5 aylık hamile olduğunu ve ünlü çiftin bu kez bir kız bebek beklediği iddia edildi. İkinci kez baba olacağını öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ'un mutluluktan havalara uçtuğu öne sürüldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kız kardeş geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TATLITUĞ ÇİFTİ BEBEK BEKLİYOR

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, 10 Temmuz 2026 tarihli yazısında Başak Dizer Tatlıtuğ'un beş aylık hamile olduğunu öne sürdü.

Cankurt, çiftin bu kez kız bebek beklediğini iddia ederken, yazısında Tatlıtuğ ailesinin yaşadığı mutluluğa ilişkin dikkat çeken ayrıntıları şu sözlerle ifade etti:

Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var!

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Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt EfeKıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe

KURT EFE'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık. Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.

Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kız kardeş geliyor-4

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak. Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir. Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.

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Meryem Yurt
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