Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kız kardeş geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var!

Cankurt, çiftin bu kez kız bebek beklediğini iddia ederken, yazısında Tatlıtuğ ailesinin yaşadığı mutluluğa ilişkin dikkat çeken ayrıntıları şu sözlerle ifade etti:

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, 10 Temmuz 2026 tarihli yazısında Başak Dizer Tatlıtuğ'un beş aylık hamile olduğunu öne sürdü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe

KURT EFE'YE KIZ KARDEŞ GELİYOR

Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık. Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.