CHP'li Çiğli'de "BES" oyunu deşifre oldu: İşçileri zorla istifa ettirip maaşlarını da yatırmadılar
CHP’li Çiğli Belediyesi’nde büyük bir skandal patlak verdi. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gerekçe gösterilerek yıllar boyu maaşlarından kesintiler yapılan Çiğli Gıda işçilerine belediye tarafından BES sözleşmesi bile yapılmadığı ortaya çıktı.
İzmir Çiğli Belediyesi şirketlerinden Çiğli Gıda'da, 165 işçinin maaşından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kisvesi altında yıllar boyu kesintiler gerçekleştirildiği ancak bu kesintilerin usulsüz olduğu ve söz konusu personele yıllar boyu BES sözleşmesi bile yapılmadığı iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre 165 işçi, Çiğli Gıda'daki borçlar sebebiyle 2026 yılı şubat ayı itibarıyla belediye kadrosuna kaydırıldı. Belediye kadrosuna geçerken işçilere zorla 'Alacağım yoktur' ifadesinin de yer aldığı istifa dilekçesinin imzalatıldığı öğrenildi.
MAAŞLARI DA YATMAMIŞ
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; bu kapsamda belediyeye geçiş yapan 165 işçinin ocak ayına ait 60'ar bin liradan başlayan maaşlarının da hâlâ ödenmediği, buna karşın bu süreçte maddi sıkıntılar yaşadığı savunulan Çiğli Gıda şirketine koordinatör gibi üst düzey işe alımların devam ettiği, son dönemde de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yakın birçok kişinin yine bu şirkette görev almaya başladığı aktarıldı.
Belediyedeki büyük skandal, bir işçinin bankaya giderek BES birikimini bozdurmak istemesiyle ortaya çıktı. İşçi için belediyenin BES sözleşmesi bile yapmadığı, diğer 164 işçinin de aynı durumda olduğu anlaşıldı.
OYALAMA TAKTİĞİ BAŞLADI
İlgili birimlere tepkilerini dile getiren işçilerin belediye tarafından "Kısa süre içerisinde çözeceğiz" denilerek oyalanmaya çalışıldığı iddia edildi. İlçedeki skandallar zincirine bir halka daha eklendi. Yerel seçimlerin ardından 147 işçiyi tazminatsız kovan Onur Emrah Yıldız, o dönemde aylar boyu devam eden protesto gösterilerinin fitilini ateşlemişti.
Özellikle son 2 yılda maddi krizin içine düşen belediyenin bazı birimlerinde 5-6 ay boyunca maaşlar ödenememiş, çöp dağları oluşmuş, bu süreçte torpilli işe alımlar ve şüpheli ihaleler de sık sık gündeme gelmişti.
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