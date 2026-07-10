CHP'li Çiğli'de "BES" oyunu deşifre oldu: İşçileri zorla istifa ettirip maaşlarını da yatırmadılar

İzmir Çiğli Belediyesi şirketlerinden Çiğli Gıda'da, 165 işçinin maaşından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kisvesi altında yıllar boyu kesintiler gerçekleştirildiği ancak bu kesintilerin usulsüz olduğu ve söz konusu personele yıllar boyu BES sözleşmesi bile yapılmadığı iddia edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MAAŞLARI DA YATMAMIŞ

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; bu kapsamda belediyeye geçiş yapan 165 işçinin ocak ayına ait 60'ar bin liradan başlayan maaşlarının da hâlâ ödenmediği, buna karşın bu süreçte maddi sıkıntılar yaşadığı savunulan Çiğli Gıda şirketine koordinatör gibi üst düzey işe alımların devam ettiği, son dönemde de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a yakın birçok kişinin yine bu şirkette görev almaya başladığı aktarıldı.

Belediyedeki büyük skandal, bir işçinin bankaya giderek BES birikimini bozdurmak istemesiyle ortaya çıktı. İşçi için belediyenin BES sözleşmesi bile yapmadığı, diğer 164 işçinin de aynı durumda olduğu anlaşıldı.