İŞKUR verileri açıkladı: Yılın ilk yarısında işverenlerin eleman talebi 1,2 milyonu aştı

İşverenlerin yılın ilk altı ayında eleman arayışı 1 milyon 209 bin 372'ye ulaştı. En çok açık iş turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve garson mesleklerinde. Söz konusu mesleklere ihtiyaç da yine revaçta.

İŞKUR verilerine göre 723 bin kişi işe yerleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA Arşiv'e aittir.)

İŞKUR ARACI OLDU

İŞKUR haziran ve yılın ilk altı ayına ilişkin iş istatistiklerini açıkladı. İŞKUR aracılığıyla 82 bin 695'i (yüzde 61.5) erkek, 51 bin 679'u (yüzde 38.5) kadın olmak üzere 134 bin 374 işe yerleşme gerçekleşti. 2026 Ocak-Haziran döneminde ise 723 bin 408 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

En fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında oldu.

Bu dönemde 273 bin 522 kadın, 222 bin 929 genç, 23 bin 660 engelli ve 135 bin 614 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.

İŞKUR'un verilerine göre, sadece haziran ayında 242 bin 819 açık iş (işverenin aradığı eleman) talebi oluştu. Rakamlar 2026 Ocak- Haziran döneminde ise işverenlerin 1 milyon 209 bin 372 eleman arayışında olduğunu ortaya koydu.