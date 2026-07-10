İŞKUR verileri açıkladı: Yılın ilk yarısında işverenlerin eleman talebi 1,2 milyonu aştı
Bu yılın ilk 2 ayında İŞKUR, 723 bin kişiyi işe yerleştirirken, aynı dönemde işverenler 1.2 milyon eleman aradı. En çok talep ise resepsiyonist ve servis elemanı mesleklerine oldu.
İşverenlerin yılın ilk altı ayında eleman arayışı 1 milyon 209 bin 372'ye ulaştı. En çok açık iş turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve garson mesleklerinde. Söz konusu mesleklere ihtiyaç da yine revaçta.
İŞKUR ARACI OLDU
İŞKUR haziran ve yılın ilk altı ayına ilişkin iş istatistiklerini açıkladı. İŞKUR aracılığıyla 82 bin 695'i (yüzde 61.5) erkek, 51 bin 679'u (yüzde 38.5) kadın olmak üzere 134 bin 374 işe yerleşme gerçekleşti. 2026 Ocak-Haziran döneminde ise 723 bin 408 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
En fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında oldu.
Bu dönemde 273 bin 522 kadın, 222 bin 929 genç, 23 bin 660 engelli ve 135 bin 614 yükseköğrenim mezunu işe yerleştirildi.
İŞKUR'un verilerine göre, sadece haziran ayında 242 bin 819 açık iş (işverenin aradığı eleman) talebi oluştu. Rakamlar 2026 Ocak- Haziran döneminde ise işverenlerin 1 milyon 209 bin 372 eleman arayışında olduğunu ortaya koydu.
ELEMAN ARAYIŞI
İstatistiklere göre, haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 275 bin 633 kişi oldu.
İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yüzde 50.5'i erkek, yüzde 49.5'i kadın, yüzde 24.7'si 15-24 yaş grubunda.
Haziran ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 297 bin 415, yılın ilk altı ayında ise 1 milyon 655 bin 848 bireysel görüşme gerçekleştirildi.
Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 8 bin 451 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 390 bin 607 işyeri ziyareti yapıldı. Haziran ayında 7 bin 875 iş arayan yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında iş kulüplerinden faydalandı.
Haziran ayında ise düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 8 bin 887 kişi yararlandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise 7 bin 737 program düzenlendi ve 44 bin 651 kişi bu programlardan yararlandı.
RESEPSİYONİST, GARSON REVAÇTA
Açık işlerin yüzde 99.5'i özel sektörden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (423 bin 309 açık iş) imalat sanayi sektöründe. En çok açık iş turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve servis elemanı (garson) mesleklerinde.
Turizm otelcilik elemanları taleplerinin başında ise resepsiyonist, kat görevlisi, tur rehberi, yiyecek içecek görevlisi, misafir ilişkileri temsilcisi, operasyon elemanı geliyor. Özel güvenlik elemanı, reyon görevlisi ve garson ihtiyacı ise yine revaçta.
Haber: Önder Yılmaz