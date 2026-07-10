FETÖ'nün 60 yıllık sinsi işgali! Kestanepazarı’ndan ABD casusluğuna: Terörist elebaşı Gülen'in kaçış hikayesi

Türkiye tarihinin en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinin başında gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Örgütün tohumları; 1960'ların ortasında İzmir'in, eski kabadayıları ile meşhur Eşrefpaşa semtinin kuzeyindeki Kestanepazarı'nda atıldı. ELEBAŞI GÜLEN AZRAİL YALANIYLA MİLLETİ KANDIRDI 1966'tan itibaren Kestanepazarı Camii'nde vaizlik yapmaya başlayan terör örgütünün Azrail ile buluştuğunu iddia eden lideri Fetullah Gülen , 1971'e kadar orada hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Fetullah Gülen

DARBEYLE PALAZLANDILAR

Gülen'in müritleri, 1970'lerin başından 12 Mart Muhtırası'ndan sonra devlet içinde gizlice örgütlenmeye başladı. 12 Eylül 1980'den itibaren örgütün ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem kadrolarını yerleştirmeyi hızlandıran Gülen; emniyet, yargı ve sivil bürokrasiye de militanlarını yerleştirmeye başladı. Fetullah Gülen, 12 Eylül darbesine açıktan destek verdi ve darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren tarafından korundu.

28 ŞUBAT'A SELAM ÇAKTI

28 Şubat 1997 postmodern darbesini de destekleyen Gülen, o dönemde açtığı okul ve dershaneleri örgüte militan yetiştirmek için üs olarak kullandı.



SORUŞTURMA AÇILDI ABD'YE KAÇTI



Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; örgüt gazetesi Zaman, muhtıra verildiğinde "Hayırlı Olsun" manşetiyle çıktı. Fetullah Gülen hakkında Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel tarafından terör örgütü kurduğu gerekçesiyle 19 Mart 1999'da soruşturma açıldı. Gülen, iki gün sonra ABD'ye kaçtı. Bunu unutmayan FETÖ, Yüksel'e kadın tuzağı ve kaset kumpası kurdu.