FETÖ'nün 60 yıllık sinsi işgali! Kestanepazarı’ndan ABD casusluğuna: Terörist elebaşı Gülen'in kaçış hikayesi
Kestanepazarı’nda 1966’da atılan tohumlar 60 yıllık sinsi bir işgale dönüştü. FETÖ, AK Parti’den onlarca yıl önce TSK ve bürokrasiye sızdı. 1999’da ABD’ye kaçan elebaşıyla holdingleşip Neo-Gladyo’ya dönen FETÖ, 15 Temmuz’da ise kendi milletine kurşun sıkarak ihanetini tüm çıplaklığıyla gösterdi.
Türkiye tarihinin en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinin başında gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün kanlı darbe girişiminin üstünden 10 yıl geçti. Örgütün tohumları; 1960'ların ortasında İzmir'in, eski kabadayıları ile meşhur Eşrefpaşa semtinin kuzeyindeki Kestanepazarı'nda atıldı.
ELEBAŞI GÜLEN AZRAİL YALANIYLA MİLLETİ KANDIRDI
1966'tan itibaren Kestanepazarı Camii'nde vaizlik yapmaya başlayan terör örgütünün Azrail ile buluştuğunu iddia eden lideri Fetullah Gülen, 1971'e kadar orada hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı.
DARBEYLE PALAZLANDILAR
Gülen'in müritleri, 1970'lerin başından 12 Mart Muhtırası'ndan sonra devlet içinde gizlice örgütlenmeye başladı. 12 Eylül 1980'den itibaren örgütün ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem kadrolarını yerleştirmeyi hızlandıran Gülen; emniyet, yargı ve sivil bürokrasiye de militanlarını yerleştirmeye başladı. Fetullah Gülen, 12 Eylül darbesine açıktan destek verdi ve darbeyi gerçekleştiren Kenan Evren tarafından korundu.
28 ŞUBAT'A SELAM ÇAKTI
28 Şubat 1997 postmodern darbesini de destekleyen Gülen, o dönemde açtığı okul ve dershaneleri örgüte militan yetiştirmek için üs olarak kullandı.
SORUŞTURMA AÇILDI ABD'YE KAÇTI
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; örgüt gazetesi Zaman, muhtıra verildiğinde "Hayırlı Olsun" manşetiyle çıktı. Fetullah Gülen hakkında Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel tarafından terör örgütü kurduğu gerekçesiyle 19 Mart 1999'da soruşturma açıldı. Gülen, iki gün sonra ABD'ye kaçtı. Bunu unutmayan FETÖ, Yüksel'e kadın tuzağı ve kaset kumpası kurdu.
HOLDİNGLEŞME SÜRECİ
FETÖ uzun yıllar Yamanlar Koleji'nde filizlendi. Örgüt elebaşı ise bu yapıyı 1993- 1999 arasında Altunizade'de dershane binasından, 1999'dan 2024'teki ölümüne kadar da ABD'den yönetti.
Örgüt, 1976'da iktisadi faaliyetlerini hızlandırırken, 1979'da kurulan amiral gemisi Kaynak Holding üzerinden bu faaliyetler genişletildi. Medya, finans ağı büyüdü. Onlarca ülkede çok sayıda okul, örgüt çatısı altında faaliyet göstermeye başlarken milyarlarca dolarlık ekonomik hacme ulaşıldı.
'BAŞINIZI AÇABİLİRSİNİZ'
Gülen, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların üniversiteye girmek için başlarını açmaları gerektiğini söyledi.
Fetullah Gülen, 28 Şubat cuntası tarafından kurulan Anasol-D Hükümeti'ne 300'e yakın cemaat okulunu devretmeyi önerdi, konuyla ilgili 28 Şubat sürecinin mimarı dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'e mektup bile gönderdi.
BİR ONA DOKUNULMADI
28 Şubat sürecinde İslami duyarlılığa sahip vakıf, dernek ve cemaatler kıskaca alındı. Birçok vakıf, dernek ve okul kapatılırken Fetullah Gülen'in sahip olduğu dershane ve okullara dokunulmadı. Namaz kılan ve eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle fişlenen 1637 muvazzaf subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi, FETÖ'cülerden ise tek kişi atılmadı.
Gülen'in ABD'ye kaçışı da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in girişimleriyle sağlandı.
Gülen, 1999'da kaçtığı Amerika'dan Türkiye'deki kurumlarına yerleştirdiği militanlarıyla siyasilere kumpaslar kurdu, 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulundu. FETÖ lideri ABD'ye kaçtıktan sonra adeta casusluk örgütlenmesi haline geldi.
28 ŞUBAT'TA MAĞDUR OLMAYAN TEK YAPI
Fetullah Gülen, 28 Şubat 1997 darbesini de açıktan destekledi. İmam-hatip liselerini kapatan, başörtüsü yasağı getiren, Kuran-ı Kerim eğitim ve öğretimini yasaklayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını savundu. Gülen, kendisinden nefret eden Refahyol Hükümeti'nin başbakanı Necmettin Erbakan'ın iktidarı bırakması için açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN TEHLİKEYİ 1994'TE GÖRDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Altunizade FEM Dershanesi'ndeki ofisinde görüştü. Görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Evvela bunların hakkından gelmek lazım" ifadelerini kullandı. Gülen'in kulağına giden bu sözler, Milli Görüş'ün önemli temsilcisi Erdoğan'a olan öfkesini bir kat daha artırdı.
'ERDOĞAN'LA MÜNASEBETİM OLDUĞU SÖYLENEMEZ'
FETÖ elebaşının 2016'da Alman ZDF kanalına verdiği röportajda, Erdoğan'la yeni bir parti kurma sürecinde görüştüğünü, bunun dışında hiçbir temasının olmadığını ileri sürdü. Kendisiyle ilgili sözlerinin de asansörün güvenlik kameralarınca kaydedildiğini anlatarak, "Asansörle aşağı inerken yanındaki arkadaşa diyor ki, 'Evvela bunların hakkından gelmek lazım" ifadelerine yer veriyor.
'ECEVİT'E ŞEFAAT EDERİM'
Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Fetullah Gülen'e telefon açarak "Lütfen Amerika'ya gidin" dedi. Gülen ile Ecevit, Gülen'in "Şefaat edecek olsam Ecevit'e ederim" cümlesini kuracak kadar yakındı.
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