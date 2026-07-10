Türk kültürünü yansıtan özel defile düzenlendi. TÜRK MOTİFLERİYLE ÖZEL DEFİLE YAPILDI Lider eşleri için düzenlenen organizasyon sadece müzik dinletisiyle sınırlı kalmadı. Yemeğin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan, Türk kültüründen esinlenerek hazırlanmış özel bir moda defilesi gerçekleştirildi.

Türk motiflerinin aslına uygun biçimde işlendiği kumaşlarla hazırlanan özel tasarımlar, davetli First Lady'lerin beğenisine sunuldu. Bu etkinlik sayesinde NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin hem müzik hem de moda alanındaki kültürel değerleri uluslararası platformda tanıtılmış oldu.

İKRAMLARDA İNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ JEST Geceye ait kayıtlarda, misafirler için hazırlanan menüdeki estetik dokunuşlar da dikkatlerden kaçmadı. First Lady'ler onuruna sunulan özel tatlı tabağında, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın isminin baş harflerini taşıyan "MB" ibaresinin yer aldığı görüldü. Uluslararası konukları kendi ad ve soyadlarının damgasıyla karşılayan bu kişiye özel tabak sunumu, organizasyonun en çok konuşulan ve beğeni toplayan zarif detayları arasında yer aldı.