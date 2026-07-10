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NATO zirvesinde First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi: Özel yemekten görüntüler

NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşleri için Ankara'da düzenlenen özel yemekte, Türk müziğinin güçlü sesi Ajda Pekkan sahne aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı gecede, dünyaca ünlü konuklar Pekkan'ın performansını ilgiyle izledi.

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NATO zirvesinde First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi: Özel yemekten görüntüler

NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşleri için düzenlenen özel yemekten dikkat çeken bir kültürel detay ortaya çıktı. Ankara'da gerçekleştirilen ve uluslararası liderlerin eşlerini bir araya getiren davette, Türk pop müziğinin güçlü sesi Ajda Pekkan sahne aldı. Geceden paylaşılan görüntülerde, dünyaca ünlü konukların Pekkan'ın sahne performansını ilgiyle takip ettiği anlar dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova'yı karşıladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resepsiyona katılan Çekya Başbakanı Andrej Babis ile eşi Monika Babisova'yı karşıladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır)

ÇEKYA BAŞBAKANI'NIN EŞİ MONİKA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşlerini özel bir yemek programında ağırladı. Geceye dair detaylar, konuklar arasında yer alan Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Ajda Pekkan First Lady'lerin özel yemeğinde sahne aldı.Ajda Pekkan First Lady'lerin özel yemeğinde sahne aldı.

Babisova'nın yayınladığı video kaydında, First Lady'lerin Ajda Pekkan'ın canlı sahne performansını izlediği görüldü. Türk pop müziğinin usta ismi, uluslararası konuklara verilen bu özel konserle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Video Oynatma İkonu NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan rüzgarı!

Türk kültürünü yansıtan özel defile düzenlendi.Türk kültürünü yansıtan özel defile düzenlendi.

TÜRK MOTİFLERİYLE ÖZEL DEFİLE YAPILDI

Lider eşleri için düzenlenen organizasyon sadece müzik dinletisiyle sınırlı kalmadı. Yemeğin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliğini yansıtan, Türk kültüründen esinlenerek hazırlanmış özel bir moda defilesi gerçekleştirildi.

NATO zirvesinde First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi: Özel yemekten görüntüler-5

Türk motiflerinin aslına uygun biçimde işlendiği kumaşlarla hazırlanan özel tasarımlar, davetli First Lady'lerin beğenisine sunuldu. Bu etkinlik sayesinde NATO Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye'nin hem müzik hem de moda alanındaki kültürel değerleri uluslararası platformda tanıtılmış oldu.

NATO zirvesinde First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi: Özel yemekten görüntüler-6

İKRAMLARDA İNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ JEST

Geceye ait kayıtlarda, misafirler için hazırlanan menüdeki estetik dokunuşlar da dikkatlerden kaçmadı. First Lady'ler onuruna sunulan özel tatlı tabağında, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın isminin baş harflerini taşıyan "MB" ibaresinin yer aldığı görüldü. Uluslararası konukları kendi ad ve soyadlarının damgasıyla karşılayan bu kişiye özel tabak sunumu, organizasyonun en çok konuşulan ve beğeni toplayan zarif detayları arasında yer aldı.

NATO zirvesinde First Lady'lere Ajda Pekkan sürprizi: Özel yemekten görüntüler-7

MERAK EDİLENLER

NATO Liderler Zirvesi lider eşleri yemeği nerede yapıldı?

Özel yemek programı, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlendi.

First Lady'lerin özel yemeğinde kim sahne aldı?

Lider eşleri onuruna verilen davette Türk pop müziğinin usta sanatçısı Ajda Pekkan sahne alarak konser verdi.

Gecede Ajda Pekkan konseri dışında hangi etkinlik yapıldı?

Yemeğin ardından, uluslararası konuklar için Türk motifleriyle hazırlanan kumaş ve tasarımların sergilendiği özel bir kültürel defile düzenlendi.

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