Kapalıçarşı'daki vurgunda 1548 sayfalık iddianame hazır: 504 şüpheli, 369 şirket, dev aklama ağı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyuna "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak yansıyan dev soruşturma tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, daha önce verilen takipsizlik kararlarının kaldırılmasıyla genişletilen soruşturmanın iddianamesi ağır ceza mahkemesine gönderildi. 504 ŞÜPHELİ 1548 SAYFA İDDİANAMAE 504 şüphelinin yer aldığı dosyada; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu değerlendirilen çok katmanlı aklama sistemi mercek altına alındı. İddianamenin 138 sayfalık kapak bölümünde şüphelilerin kimlik bilgileri, isnat edilen suçlar, suç tarihleri, sevk maddeleri ve deliller yer alırken, ana iddianame 1548 sayfadan oluştu.

Bu sürecin ardından soruşturma genişletildi; Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri, paravan şirket yapılanmaları, ödeme kuruluşları, e-pin sektörü ve kripto varlık transferleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen çok katmanlı aklama organizasyonu bütün yönleriyle mercek altına alındı.

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde dosyanın yeniden ele alınması oldu. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen bazı kişi ve şirketler yönünden, yeni deliller ve MASAK raporları doğrultusunda takipsizlik kararlarının kaldırılması talep edildi.

MASAK raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, yalnızca münferit bir dolandırıcılık dosyasının değil; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar ve benzeri eylemlerden elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama ağı içinde finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak bilinen kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma; İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Forex yatırım dolandırıcılığı dosyasında, Türker Ak liderliğinde ve Murat Dönmezoğlu yöneticiliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapıya ilişkin MASAK raporları üzerine derinleştirildi.

Kapalıçarşı

504 ŞÜPHELİDEN OLUŞAN KAPSAMLI İDDİANAME

İddianamenin 138 sayfadan oluşan kapak bölümünde 504 şüpheliye ilişkin bilgiler yer aldı. Bu bölümde şüphelilere isnat edilen suçlar, suç tarihleri, sevk maddeleri ve deliller ayrıntılı şekilde sıralandı. Ana iddianamenin ise 1548 sayfadan oluştuğu öğrenildi.

Dosyada, suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketleri, MASAK analizleri, banka kayıtları, ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler, kripto varlık transferleri, dijital materyal incelemeleri ve şüpheli beyanları birlikte değerlendirildi.

AKLAMA AĞININ MERKEZİNDE PARAVAN ŞİRKETLER VAR

İddianamede, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan temel mekanizmalardan birinin paravan şirket yapılanması olduğu belirtildi. Örgüt tarafından çok sayıda kişi adına şirket kurdurulduğu, bu kişilere belirli tutarlarda ödeme yapıldığı ve şirketlerin görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre edildiği değerlendirildi.

Bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldığı, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesaplar oluşturulduğu, POS ve sanal POS altyapılarının kullanıldığı, yüksek hacimli para hareketlerinin sahte ticari işlem ve fatura düzenekleriyle yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.

İddianamede örgüt tarafından kullanılan paravan şirketler ile Kapalıçarşı'da dönüşümü sağladığı değerlendirilen şirketlerin listesinin de yer aldığı; bu kapsamda yüzlerce şirket üzerinden finansal hareketlerin incelendiği kaydedildi.

KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN DÖVİZ, ALTIN VE NAKİT DÖNÜŞÜMÜ

Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri Kapalıçarşı merkezli finansal dönüşüm mekanizması oldu. İddianamede, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü değerlendirildi.

Bu şirketlerin yüksek tutarlı nakit işlemlerin dikkat çekmeyeceği yapılar olarak kullanıldığı, döviz ve altın alım satımı görünümü altında suç gelirlerinin muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği belirtildi.

Kapalıçarşı'daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı değerlendirildi.

FOREX DOLANDIRICILIĞI: SAHTE YATIRIM PLATFORMUYLA BİNLERCE MAĞDUR

İddianamede Forex yatırım dolandırıcılığına ilişkin öncül suçlar da kapsamlı biçimde ele alındı. Yapılan değerlendirmelere göre mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildi.

Başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek güven sağlandığı, ardından mağdurlardan daha yüksek tutarlarda para yatırmalarının istendiği, para çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildiği belirtildi. Bazı mağdurların ise kaldıraçlı işlem gerekçesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarını kaybettikleri kaydedildi.