Kapalıçarşı'daki vurgunda 1548 sayfalık iddianame hazır: 504 şüpheli, 369 şirket, dev aklama ağı!
Kamuoyuna "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak yansıyan dev soruşturma tamamlandı. 504 şüphelinin yer aldığı Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, e-pin işlemleri ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulan aklama sistemine ilişkin 1548 sayfalık iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ağır ceza mahkemesine gönderildi. İddianamede Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri üzerinden suç gelirlerinin nakde, dövize, altına ve kripto varlıklara dönüştürüldüğü değerlendirildi. Sisteme giren paraların "M80" koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildiği, her bir tutarın ilgili kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı değerlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyuna "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak yansıyan dev soruşturma tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, daha önce verilen takipsizlik kararlarının kaldırılmasıyla genişletilen soruşturmanın iddianamesi ağır ceza mahkemesine gönderildi.
504 ŞÜPHELİ 1548 SAYFA İDDİANAMAE
504 şüphelinin yer aldığı dosyada; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri, paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu değerlendirilen çok katmanlı aklama sistemi mercek altına alındı. İddianamenin 138 sayfalık kapak bölümünde şüphelilerin kimlik bilgileri, isnat edilen suçlar, suç tarihleri, sevk maddeleri ve deliller yer alırken, ana iddianame 1548 sayfadan oluştu.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI AKLAMA DOSYALARINDAN BİRİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, kamuoyunda "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak bilinen kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma; İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Forex yatırım dolandırıcılığı dosyasında, Türker Ak liderliğinde ve Murat Dönmezoğlu yöneticiliğinde hareket ettiği değerlendirilen yapıya ilişkin MASAK raporları üzerine derinleştirildi.
MASAK raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda, yalnızca münferit bir dolandırıcılık dosyasının değil; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar ve benzeri eylemlerden elde edilen gelirlerin profesyonel bir aklama ağı içinde finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.
GÜRLEK'İN BAŞSAVCILIĞI DÖNEMİNDE DOSYA YENİDEN ELE ALINDI
Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde dosyanın yeniden ele alınması oldu. Daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen bazı kişi ve şirketler yönünden, yeni deliller ve MASAK raporları doğrultusunda takipsizlik kararlarının kaldırılması talep edildi.
Bu sürecin ardından soruşturma genişletildi; Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri, paravan şirket yapılanmaları, ödeme kuruluşları, e-pin sektörü ve kripto varlık transferleri üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen çok katmanlı aklama organizasyonu bütün yönleriyle mercek altına alındı.
504 ŞÜPHELİDEN OLUŞAN KAPSAMLI İDDİANAME
İddianamenin 138 sayfadan oluşan kapak bölümünde 504 şüpheliye ilişkin bilgiler yer aldı. Bu bölümde şüphelilere isnat edilen suçlar, suç tarihleri, sevk maddeleri ve deliller ayrıntılı şekilde sıralandı. Ana iddianamenin ise 1548 sayfadan oluştuğu öğrenildi.
Dosyada, suç örgütü yapılanması içerisinde hareket ettiği değerlendirilen kişi ve şirketlerin finansal hareketleri, MASAK analizleri, banka kayıtları, ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemler, kripto varlık transferleri, dijital materyal incelemeleri ve şüpheli beyanları birlikte değerlendirildi.
AKLAMA AĞININ MERKEZİNDE PARAVAN ŞİRKETLER VAR
İddianamede, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan temel mekanizmalardan birinin paravan şirket yapılanması olduğu belirtildi. Örgüt tarafından çok sayıda kişi adına şirket kurdurulduğu, bu kişilere belirli tutarlarda ödeme yapıldığı ve şirketlerin görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi finansal sisteme entegre edildiği değerlendirildi.
Bu şirketler adına bankalarda hesaplar açıldığı, ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde hesaplar oluşturulduğu, POS ve sanal POS altyapılarının kullanıldığı, yüksek hacimli para hareketlerinin sahte ticari işlem ve fatura düzenekleriyle yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
İddianamede örgüt tarafından kullanılan paravan şirketler ile Kapalıçarşı'da dönüşümü sağladığı değerlendirilen şirketlerin listesinin de yer aldığı; bu kapsamda yüzlerce şirket üzerinden finansal hareketlerin incelendiği kaydedildi.
KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN DÖVİZ, ALTIN VE NAKİT DÖNÜŞÜMÜ
Dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri Kapalıçarşı merkezli finansal dönüşüm mekanizması oldu. İddianamede, suç gelirlerinin özellikle Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürüldüğü değerlendirildi.
Bu şirketlerin yüksek tutarlı nakit işlemlerin dikkat çekmeyeceği yapılar olarak kullanıldığı, döviz ve altın alım satımı görünümü altında suç gelirlerinin muhasebeleştirildiği, üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar üzerinden organize edildiği belirtildi.
Kapalıçarşı'daki bazı şirketlerin, suç gelirlerinin sistem dışına çıkarılması ve daha sonra kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik rol oynadığı değerlendirildi.
FOREX DOLANDIRICILIĞI: SAHTE YATIRIM PLATFORMUYLA BİNLERCE MAĞDUR
İddianamede Forex yatırım dolandırıcılığına ilişkin öncül suçlar da kapsamlı biçimde ele alındı. Yapılan değerlendirmelere göre mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından telefon, sosyal medya veya dijital platformlar üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım sistemlerine yönlendirildi.
Başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek güven sağlandığı, ardından mağdurlardan daha yüksek tutarlarda para yatırmalarının istendiği, para çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem ücreti adı altında ek ödemeler talep edildiği belirtildi. Bazı mağdurların ise kaldıraçlı işlem gerekçesiyle sistem üzerinde zarar ettirilerek ana paralarını kaybettikleri kaydedildi.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ DE SİSTEME DAHİL EDİLDİ
İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin de aynı aklama sistemine dahil edildiği anlatıldı. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden toplanan paraların, üçüncü kişiler adına açılan banka hesaplarına veya paravan şirket hesaplarına aktarıldığı; bu hesaplardan parçalı transferlerle farklı kişi ve şirket hesaplarına dağıtıldığı belirtildi.
Bahis gelirlerinin çoğu zaman ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığı, QR kod, cebe havale ve ödeme kuruluşları üzerinden dolaştırıldığı; ardından nakde, dövize, altına veya kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
E-PİN SEKTÖRÜ AKLAMA ARACI OLARAK KULLANILDI
Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici başlık ise e-pin ve dijital kod işlemleri oldu. İddianamede, e-pin sektörünün dijital, hızlı devredilebilir ve sınır ötesi işlem kapasitesine sahip yapısı nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldığı değerlendirildi.
Çalıntı kart bilgileriyle veya yasa dışı finansal kaynaklarla alınan dijital kodların bazı şirketlere düşük bedelle satıldığı, bu kodların yurt içi ve yurt dışı dijital platformlarda dolaşıma sokulduğu, elde edilen bedellerin kripto varlıklar veya banka hesapları üzerinden yeniden sisteme dahil edildiği belirtildi. Bu yöntemle fiziki para transferi yapılmadan yüksek tutarlı kaynakların ülke dışına çıkarılabildiği ifade edildi.
ÖDEME KURULUŞLARI VE SANAL POS TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
İddianamede ödeme kuruluşlarının suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesi ve katmanlaştırılmasındaki rolüne de geniş yer verildi.
Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz ve diğer ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketlerin incelendiği; bu yapılar aracılığıyla şirket hesapları, e-para hesapları, sanal POS altyapıları ve gerçek kişi hesapları üzerinden yoğun para trafiği oluşturulduğu değerlendirildi.
Suç gelirlerinin önce finansal sisteme sokulduğu, ardından farklı şirketler, gerçek kişi hesapları ve ödeme kuruluşları arasında dolaştırılarak kaynağından uzaklaştırıldığı belirtildi.
KRİPTO VARLIK TRANSFERLERİYLE YURT DIŞINA AKTARIM
İddianamenin önemli bölümlerinden biri de kripto varlık transferlerine ayrıldı.
Suç gelirlerinin bir kısmının gerçek kişi hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı, burada çoğunlukla USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürüldüğü ve yurt dışı bağlantılı hesaplara transfer edildiği değerlendirildi.
Dosyada; merkez kripto cüzdanlar, kripto havuz sistemi, emanet cüzdanlar, ara hesaplar, yurt dışı kripto borsaları ve offshore finansal yapılar üzerinden suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yöntemler anlatıldı.
Bu kaynakların bir kısmının yurt dışı yasa dışı bahis sistemlerinin finansmanında kullanıldığı da iddianamede yer alan değerlendirmeler arasında yer aldı.
"M80" KODLU ALTYAPI VE ARKA PLAN MUHASEBE SİSTEMİ
İddianamede, suç gelirlerinin takibi için örgüt içerisinde ayrı bir muhasebe sistemi kurulduğu da belirtildi.
Sisteme giren paraların "M80" koduyla ifade edilen altyapı üzerinden takip edildiği, her bir tutarın ilgili kişi ve şirket hesaplarına sistematik biçimde tanımlandığı değerlendirildi.
Bu yapı sayesinde suç gelirlerinin hangi kaynaktan geldiği, hangi paravan şirket veya gerçek kişi hesabına aktarıldığı, hangi döviz bürosu veya kripto hesaba yönlendirildiği örgüt içi kayıtlarla takip edildi.
YERLEŞTİRME, AYRIŞTIRMA, BÜTÜNLEŞTİRME
İddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun aşamaları da ayrıntılı şekilde ele alındı. Buna göre suç gelirleri önce paravan şirketler, ödeme kuruluşları, POS cihazları, banka hesapları ve döviz büroları aracılığıyla finansal sisteme yerleştirildi.
Ardından farklı şirketler, gerçek kişi hesapları, döviz işlemleri, altın alım satımı, e-pin işlemleri ve kripto transferleriyle katmanlaştırıldı. Son aşamada ise bu gelirlerin ticari faaliyet, döviz-altın işlemi, yatırım kazancı veya dijital ticaret geliri gibi gösterilerek yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.
İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan iddianame, kapsamı, şüpheli sayısı, şirket yapılanmaları ve finansal hareketlerin büyüklüğü bakımından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı aklama dosyalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde takipsizlik kararlarının kaldırılmasıyla genişletilen dosya, iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Yargılama sürecinde, iddianamede yer alan MASAK raporları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto transfer kayıtları, tape kayıtları, şüpheli ve tanık ifadeleri ile şirket bazlı finansal tespitlerin mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi.
1. Kamuoyuna "Kapalıçarşı İddianamesi" olarak yansıyan dosya nedir?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin kapsamlı bir soruşturmadır. Dosyada Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, e-pin işlemleri, ödeme kuruluşları, paravan şirketler, döviz büroları ve kripto varlık transferleri üzerinden kurulduğu değerlendirilen finansal yapı incelenmiştir.
2. Soruşturmanın dikkat çeken yönü nedir?
Dosyanın dikkat çeken yönlerinden biri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, daha önce verilen takipsizlik kararlarının kaldırılmasıyla soruşturmanın genişletilmesidir. Bu süreçte yeni deliller ve MASAK raporları doğrultusunda dosya yeniden ele alınmış; Kapalıçarşı merkezli döviz ve altın şirketleri, paravan şirket yapılanmaları, ödeme kuruluşları, e-pin sektörü ve kripto varlık transferleri yönünden soruşturma derinleştirilmiştir.
3. İddianame kaç sayfadan oluşuyor?
İddianamenin 138 sayfadan oluşan kapak bölümünde 504 şüphelinin bilgileri, isnat edilen suçlar, suç tarihleri, sevk maddeleri ve deliller yer almaktadır. Ana iddianame ise 1548 sayfadan oluşmaktadır.
4. Dosyada kaç şüpheli bulunuyor?
Dosyada 504 şüpheli yer almaktadır. Şüpheliler hakkında, dosya kapsamındaki delil durumuna göre farklı suçlardan değerlendirme yapılmıştır.
5. Soruşturma nasıl başladı?
Soruşturma, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Forex yatırım dolandırıcılığı dosyasında yer alan tespitler ve bu dosyaya ilişkin MASAK raporları üzerine başlatılmıştır. MASAK raporlarında, söz konusu yapının yalnızca bir dolandırıcılık organizasyonu olmadığı; farklı öncül suçlardan elde edilen gelirleri profesyonel yöntemlerle akladığı değerlendirilmiştir.
6. Soruşturma hangi aşamaya geldi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tamamlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderilmiştir. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi hâlinde yargılama süreci başlayacaktır.
7. Soruşturmanın merkezinde hangi suçlar var?
Dosyada başlıca üç ana öncül suç kategorisi öne çıkmaktadır: Forex yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık eylemleri. Bunlara ek olarak e-pin ve dijital kod ticareti, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen gelirlerin de sisteme dahil edildiği değerlendirilmektedir.
8. MASAK raporlarında ne tespit edildi?
MASAK raporlarında; suç gelirlerinin paravan şirketler, banka hesapları, ödeme ve elektronik para kuruluşları, POS cihazları, döviz büroları, e-pin sistemleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden finansal sisteme sokulduğu belirtilmiştir. Gelirlerin farklı hesaplar ve şirketler arasında dolaştırılarak kaynağından uzaklaştırıldığı, ardından döviz, altın, kripto varlık veya ticari faaliyet görüntüsüyle aklandığı değerlendirilmiştir.
9. Paravan şirketler sistemde nasıl kullanıldı?
İddianamede, çok sayıda kişi adına şirketler kurdurulduğu, bu kişilere belirli miktarlarda ödeme yapıldığı, şirketlerin ise görünürde ticari faaliyet yürütüyormuş gibi bankacılık sistemine entegre edildiği anlatılmaktadır. Bu şirketler adına banka hesapları açılmış, POS ve sanal POS altyapıları kurulmuş, ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplar oluşturulmuştur.
10. Paravan şirketlerin amacı neydi?
Paravan şirketlerin amacı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri yasal ticari gelir gibi göstermek, para hareketlerine meşru görüntü kazandırmak ve suç gelirinin kaynağı ile bağlantısını koparmaktı. Gerçek bir mal veya hizmet teslimine dayanmayan faturalarla bu para hareketlerine ticari işlem görüntüsü verilmeye çalışıldığı belirtilmektedir.
11. Kapalıçarşı dosyada neden önemli?
Kapalıçarşı, iddianamede suç gelirlerinin dönüştürülmesi ve katmanlaştırılması bakımından kritik merkezlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bazı döviz ve altın şirketleri üzerinden yüksek tutarlı nakit işlemlerin yapıldığı, suç gelirlerinin dövize, altına veya kripto varlıklara çevrildiği, bu işlemlerin de döviz veya altın alım satımı gibi muhasebeleştirildiği anlatılmaktadır.
12. Kapalıçarşı'daki şirketlerin rolü neydi?
İddianamede, bazı Kapalıçarşı merkezli şirketlerin suç gelirlerini nakde, dövize, altına veya kripto varlığa dönüştürmekte kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bu şirketlerin, sistemin tahsilat ve nakit dağıtım noktaları gibi çalıştığı; üçüncü kişilere yapılacak nakit teslimlerin telefon veya mobil uygulamalar aracılığıyla organize edildiği belirtilmektedir.
13. Forex yatırım dolandırıcılığı nasıl işledi?
Mağdurlar, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiler tarafından yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirilmiştir. Başlangıçta küçük tutarlarda kazanç gösterilerek güven sağlanmış, daha sonra mağdurlardan yüksek tutarlarda para yatırmaları istenmiştir. Para çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, komisyon veya işlem bedeli adı altında ek ödeme talep edildiği belirtilmektedir.
14. Yasa dışı bahis gelirleri sisteme nasıl dahil edildi?
Yasa dışı bahis siteleri üzerinden toplanan paralar, üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya paravan şirket hesaplarına aktarılmıştır. Bu tutarlar daha sonra farklı hesaplar arasında dolaştırılmış, bazı durumlarda nakit çekilmiş, bazı durumlarda döviz, altın veya kripto varlığa dönüştürülmüştür.
15. Yasa dışı bahis organizasyonunda üçüncü kişilerin rolü neydi?
İddianamede, gençler, öğrenciler, işsizler, emekliler veya düşük gelirli kişiler gibi hesabını kullandırma potansiyeli bulunan kişilerin organizasyona dahil edildiği anlatılmaktadır. Bu kişiler adına banka hesapları açtırıldığı veya şirketler kurdurulduğu, bu hesap ve şirketlerin yasa dışı bahis gelirlerinin toplanması ve transferinde kullanıldığı değerlendirilmektedir.
16. E-pin sektörü neden dosyada yer aldı?
E-pin, dijital platformlarda kullanılan elektronik kodları ifade etmektedir. İddianamede, bu sektörün dijital ve hızlı devredilebilir yapısı nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında araç olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir. Çalıntı kart bilgileriyle veya suç gelirleriyle alınan dijital kodların başka firmalara satıldığı, bu kodların yurt içi ve yurt dışında dolaşıma sokulduğu belirtilmektedir.
17. E-pin işlemleriyle para nasıl aklandı?
Dijital kodlar satın alınmış, bu kodlar farklı kişi veya firmalara satılmış, elde edilen bedeller banka hesapları veya kripto cüzdanlar üzerinden tekrar sisteme sokulmuştur. Böylece fiziki para hareketi yapılmadan yüksek tutarlı kaynakların ülke içinde veya dışında dolaştırıldığı değerlendirilmektedir.
18. Ödeme kuruluşları dosyada nasıl yer aldı?
İddianamede Param, PEP, Klon, Föy/Mypayz ve diğer ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketler ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Bu kuruluşlar üzerinden e-para hesapları, sanal POS işlemleri ve şirket hesaplarına bağlı para transferleriyle suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği ve katmanlaştırıldığı değerlendirilmiştir.
19. Sanal POS sistemleri nasıl kullanıldı?
Paravan şirketler adına sanal POS altyapıları temin edilmiş, bu POS cihazları üzerinden yüksek hacimli işlemler yapılmıştır. Bu işlemler, görünürde ticari satış veya hizmet bedeli gibi gösterilmiş; ancak iddianamede, bu hareketlerin suç gelirlerinin sisteme sokulmasında kullanıldığı değerlendirilmektedir.
20. Kripto varlıklar dosyada nasıl yer aldı?
Suç gelirlerinin bir kısmı banka ve ödeme kuruluşları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılmıştır. Burada genellikle USDT gibi stabil kripto varlıklara dönüştürülen tutarların, merkez cüzdanlar, kripto havuzlar, emanet cüzdanlar ve yurt dışı kripto borsaları üzerinden transfer edildiği belirtilmektedir.
21. Suç gelirlerinin yurt dışına aktarılması nasıl sağlandı?
İddianamede; gerçek kişi hesapları, ara hesaplar, emanet cüzdanlar, merkez kripto cüzdanlar, yurt dışı kripto borsaları ve offshore finansal yapılar üzerinden suç gelirlerinin yurt dışına aktarıldığı değerlendirilmektedir. Bu kaynakların bir kısmının yurt dışı yasa dışı bahis sistemlerinin finansmanında kullanıldığı belirtilmektedir.
22. "M80" kodlu sistem nedir?
İddianamede, organizasyon içinde para akışlarının izlenmesi için ayrı bir yazılım ve muhasebe altyapısı kullanıldığı belirtilmektedir. "M80" koduyla ifade edilen bu altyapı üzerinden sisteme giren tutarların takip edildiği, ilgili kişi ve hesaplarla ilişkilendirildiği değerlendirilmektedir.
23. Aklama suçunun aşamaları nelerdir?
İddianamede aklama suçu üç aşamayla anlatılmaktadır: Yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme. Yerleştirme aşamasında suç gelirleri finansal sisteme sokulur. Ayrıştırma aşamasında para farklı hesaplar, şirketler, döviz, altın ve kripto işlemleri arasında dolaştırılarak kaynağından uzaklaştırılır. Bütünleştirme aşamasında ise bu gelirler ticari kazanç veya yasal yatırım geliri gibi gösterilmeye çalışılır.
24. İddianamenin temel iddiası nedir?
İddianamenin temel iddiası; farklı suçlardan elde edilen gelirlerin örgütlü bir yapı tarafından paravan şirketler, ödeme kuruluşları, döviz büroları, e-pin sistemleri ve kripto varlık transferleri üzerinden aklandığıdır. Bu yapının profesyonel, çok katmanlı ve uluslararası bağlantılı bir finansal sistem şeklinde çalıştığı değerlendirilmektedir.
25. Dosyada hangi deliller öne çıkıyor?
MASAK raporları, banka hesap hareketleri, ödeme kuruluşu kayıtları, kripto transfer kayıtları, şirket kayıtları, dijital materyal incelemeleri, tape kayıtları, şüpheli ve tanık ifadeleri, öncül suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyaları öne çıkan deliller arasında yer almaktadır.
26. İddianame neden önemli görülüyor?
İddianame; şüpheli sayısı, şirket sayısı, finansal hareketlerin çeşitliliği, ödeme kuruluşları, Kapalıçarşı bağlantıları, kripto transferleri ve farklı öncül suçları tek dosyada birleştirmesi bakımından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suç gelirlerini aklama dosyalarından biri olarak değerlendirilmektedir.
27. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi hâlinde yargılama süreci başlayacaktır. Mahkeme, iddianamede yer alan MASAK raporlarını, finansal analizleri, dijital materyalleri, şüpheli savunmalarını, tanık beyanlarını ve şirket bazlı para hareketlerini değerlendirerek karar verecektir.
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