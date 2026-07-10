NATO'nun 50 milyar dolarlık savunma paketinde Türkiye detayı: Uzay kalkanı HALO'da kritik görev

ASELSAN.

Uzmanlara göre HALO girişimiyle birlikte NATO, ilk kez üye ülkelerin ulusal uzay kabiliyetlerini tek bir entegre mimaride birleştirerek uzay tabanlı gözetleme, iletişim ve füze erken uyarı sistemlerinde çok daha dayanıklı ve kesintisiz bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

NATO DRONE EDGE GİRİŞİMİ

İnsansız hava araçları ve drone tehditlerine karşı "NATO Drone Edge" girişimi duyuruldu. İttifak, önümüzdeki 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Müttefik ülkeler ayrıca 2027'ye kadar drone operatörü sayılarını 5 katına çıkarma taahhüdünde bulundu. Zirvenin savunma sanayi forumunda açıklanan projeler arasında özellikle hava nakliye ve erken uyarı kapasitesinin güçlendirilmesi dikkat çekti. Buna göre, Airbus A330 MRTT nakliye ve havadan yakıt ikmali uçaklarının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımı resmileşti.