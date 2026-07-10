NATO'nun 50 milyar dolarlık savunma paketinde Türkiye detayı: Uzay kalkanı HALO'da kritik görev
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde duyurulan 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları, somut projelerle şekillenmeye başladı. Anlaşma ve girişimler, ittifakın hava gücünden insansız sistemlere, füze savunmasından uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yeni projelerde Türkiye de yer alacak. Yeni savunma paketinde Türkiye; İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları, ASELSAN’ın LEO haberleşme projeleri ve yerli Kara ATMACA füzesiyle ittifakın uzay, hava ve füze savunma mimarisinin merkezinde yer alacak.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde duyurulan 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları, somut projelerle şekillenmeye başladı. Anlaşma ve girişimler, ittifakın hava gücünden insansız sistemlere, füze savunmasından uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yeni projelerde Türkiye de yer alacak.
YENİ PROJELERDE TÜRKİYE YER ALACAK
NATO'nun HALO (Hybrid Alliance Layered Operations in Space) girişimi kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz müttefik ülke, askeri uydularını ortak bir takım uydu mimarisinde buluşturacak. Yaklaşık 4 milyar dolarlık proje füze takibi, uzay tabanlı istihbarat ve güvenli haberleşme alanlarında ittifakın kabiliyetlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilecek İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları, mevcut İMECE ile birlikte ittifakın yeni nesil uzay gözetleme mimarisinin parçası olacak. ASELSAN ise LEO yörüngesinde güvenli askeri haberleşme uydularının geliştirilmesinde kritik sorumluluk üstlenecek.
İMECE'ler Ankara'da üretilecek. Türkiye'nin bu tabloda doğrudan katkısı ise İMECE'den gelen mühendislik birikiminin yeni uydulara aktarılması olacak. Türkiye, İMECE yer gözlem uydusunu temel alarak 2 yeni yüksek çözünürlüklü uydu geliştirecek.
UYDULAR ANKARA'DA ÜRETİLECEK
Uydular Ankara'da TÜBİTAK UZAY tarafından üretilecek ve sözleşme değeri 300 milyon doların üzerinde olacak. Üç uydunun birlikte görev yapmasıyla aynı bölgenin yeniden görüntülenme süresi önemli ölçüde kısalacak; sınır güvenliği, askeri hareketlilik, deniz sahalarının izlenmesi, afet yönetimi ve kriz bölgelerinin takibinde çok daha hızlı veri sağlanabilecek. ASELSAN'a LEO görevi Forumda alınan kararlar kapsamında ASELSAN, NATO'nun yeni nesil güvenli LEO (Alçak Dünya Yörüngesi) haberleşme uydularının tasarımında görev üstlenecek. Ayrıca erken ihbar radarları ve Çelik Kubbe Milli Entegre Hava Savunma Mimarisi kapsamındaki projeler için 350 milyon doları aşan yeni sözleşmeler imzalandı.
Uzmanlara göre HALO girişimiyle birlikte NATO, ilk kez üye ülkelerin ulusal uzay kabiliyetlerini tek bir entegre mimaride birleştirerek uzay tabanlı gözetleme, iletişim ve füze erken uyarı sistemlerinde çok daha dayanıklı ve kesintisiz bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.
NATO DRONE EDGE GİRİŞİMİ
İnsansız hava araçları ve drone tehditlerine karşı "NATO Drone Edge" girişimi duyuruldu. İttifak, önümüzdeki 5 yılda insansız sistemlere 40 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Müttefik ülkeler ayrıca 2027'ye kadar drone operatörü sayılarını 5 katına çıkarma taahhüdünde bulundu. Zirvenin savunma sanayi forumunda açıklanan projeler arasında özellikle hava nakliye ve erken uyarı kapasitesinin güçlendirilmesi dikkat çekti. Buna göre, Airbus A330 MRTT nakliye ve havadan yakıt ikmali uçaklarının Çok Uluslu Çok Amaçlı Tanker Taşımacılık Filosu'na katılımı resmileşti.
26 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 müttefik ülke, 26 milyar dolarlık entegre hava ve füze savunma anlaşmasına imza attı. Türkiye, yerden fırlatılan güdümlü füzeler projesine yerli Atmaca seyir füzeleriyle katkı sağlayacak (1.6 milyar dolarlık proje). Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ROKETSAN arasında Kara ATMACA'nın geliştirilmesine yönelik sözleşme 18 Ağustos 2021'de imzalandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilen füze; stratejik kara hedefleri, hava savunma sistemi bataryaları ve sabit veya hareketli füze sistemlerine karşı kullanılmak üzere tasarlandı. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyan Kara ATMACA, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı, gelişmiş görev planlama kabiliyeti ve veri bağı üzerinden hedef güncelleme özellikleri sayesinde hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.