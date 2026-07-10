Ayasofya'nın zincirlerini kıran imza 6 yıl önce atıldı

KİLİSEDEN CAMİYE, MÜZEDEN YENİDEN CAMİYE İnsanlık tarihinin en eski ve en görkemli yapılarından biri olan Ayasofya, kilise olarak tam 916 yıl hizmet gördü. Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethiyle birlikte, kutlu fethin en büyük sembolü ve nişanesi olarak camiye çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da (Takvim-Depo Photos)

1453 yılından 1934 yılına kadar Müslümanların en önemli ibadethanelerinden biri olarak hafızalara kazınan bu mukaddes mekan, İslam dünyasının Hıristiyan alemine karşı üstünlüğünün de bir nevi sembolü haline geldi.

Tam 481 yıl boyunca kesintisiz olarak cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi.

AYASOFYA YENİDEN İBADETE AÇILDI

Müslümanlar için adeta kanayan bir yara haline gelen bu kronik problem, 2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çözüme kavuştu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava, 10 Temmuz 2020'de nihai karara bağlandı.