Ayasofya'nın zincirlerini kıran imza 6 yıl önce atıldı
İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin, 86 yıllık hasretin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı tarihi imzayla yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Danıştay'ın iptal kararı sonrası Erdoğan'ın "Hayırlı olsun" mesajıyla yeniden ibadete açılan mukaddes mabet, ilk günkü coşkuyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor.
Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni yeniden ibadete açılması için atılan imzanın üzerinden tam 6 yıl geçti.Ayasofya'nın zincirlerini kıran imza 6 yıl önce atıldı
KİLİSEDEN CAMİYE, MÜZEDEN YENİDEN CAMİYE
İnsanlık tarihinin en eski ve en görkemli yapılarından biri olan Ayasofya, kilise olarak tam 916 yıl hizmet gördü. Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u fethiyle birlikte, kutlu fethin en büyük sembolü ve nişanesi olarak camiye çevrildi.
1453 yılından 1934 yılına kadar Müslümanların en önemli ibadethanelerinden biri olarak hafızalara kazınan bu mukaddes mekan, İslam dünyasının Hıristiyan alemine karşı üstünlüğünün de bir nevi sembolü haline geldi.
Tam 481 yıl boyunca kesintisiz olarak cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrildi.
AYASOFYA YENİDEN İBADETE AÇILDI
Müslümanlar için adeta kanayan bir yara haline gelen bu kronik problem, 2020 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çözüme kavuştu. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava, 10 Temmuz 2020'de nihai karara bağlandı.
Danıştay 10. Dairesi, camiden müzeye dönüştürülme kararını oybirliğiyle iptal ederek Ayasofya'da yeniden secdeye durmanın önünü açtı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZAYI ATTI: "HAYIRLI OLSUN"
Yargı kararının çıktığı o tarihi gün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen hamleyi yaptı ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından kararnameyi paylaşarak "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Ayasofya'nın prangalarından kurtulup cami statüsünü geri kazanmasının üzerinden 6 yıl geçti.
86 YIL SONRA İLK CUMA NAMAZI
Alınan tarihi kararla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen mabet, resmi olarak "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" adını aldı. 86 yıllık hasret 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan muazzam bir cuma namazıyla son buldu.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN AKIN EDİYORLAR
Geçen 6 yıllık süre zarfında Ayasofya Camii, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi caminin önünde, her gün yüzlerce metrelik kuyruklar oluşmaya devam ediyor.