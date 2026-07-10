Özgür Özel CHP'yi parçalayacaklarını itiraf etti! Yeni parti hazırlığı ve "yedek lastik" planı
CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasıyla başlayan büyük depremde, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin partiyi bölme planı deşifre oldu. Takvim’in haftalar önce yazdığı "çift kulvarlı kopuş planı" bizzat Özgür Özel tarafından itiraf edildi. Yeni parti hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Özel "yedek lastik" planı için anlaşılan parti için ise, "O parti bir baskın seçim durumunda YSK’ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti." ifadelerini kullandı.
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı, parti tarihinin en büyük kırılmalarından birini beraberinde getirdi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkanlık koltuğuna otururken, Özgür Özel görevden uzaklaştırıldı. Genel Merkez'in "arınma" süreci başlatarak ihraçların fitilini ateşlemesi üzerine, Özgür Özel ve Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ekiplerinin CHP'yi bölerek çizeceği yol haritası netleşti.
İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN 3 ADIMLI BÖLÜŞ PLANI
Takvim'in haftalar önce yazdığı "çift kulvarlı kopuş planı", Özgür Özel'in açıklamalarıyla itiraf edildi.
Özel, CHP yandaşı Nefes Yazarı Deniz Zeyrek'e konuşarak CHP'yi bölme planını şu 3 adımla özetledi:
- 1. Adım: Öncelikli hedefimiz CHP'de kalmak ve partiyi geri alabilmek için mücadele etmek.
- 2. Adım: Yargı partiyi geri alma yolunu tıkarsa, yeni bir parti kurup ana muhalefet yapacağız.
- 3. Adım: Baskın seçime karşı milletvekili listelerini YSK'ya verecek partiyi yedekte tutacağız.
KONUŞULAN TARİH
Yeni partinin kuruluş takvimi ve milletvekili sayısı hakkında konuşan Özgür Özel, 20 Temmuz tarihinin kritik olduğunu ancak kesin bir ayrılma tarihi olmadığını öne sürdü.
İlk olarak "yargı" kararını bekleyeceklerini öne süren Özel, "Biz de bir yandan adli tatil olmadan önce dosyamız ele alınsın diye ümit ediyoruz. Tabii burada 20 Temmuz günü kritik bir tarih, adli tatil başlıyor ve artık sonbahara kadar Yargıtay görüşmeyecek." dedi.
NET SAYI VEREMEDİ
Sözlerine devam eden Özel, milletvekili sayısıyla ilgili net rakam vermekten kaçınarak şunları söyledi:
"O nedenle 20 Temmuz kesin bir parti kurma, ayrılma tarihi değil. Milletvekili sayısı vermek doğru olmaz ama eğer bir başka parti ya da grup kurarsak bunun ana muhalefet olacağına bir şüphe yok. Bu 90 olur, 100 olur, 85 olur, 105 olur. Bunlar milletvekillerimizin kendi vereceği kararlar. Ben 'yüz milletvekilinin iradesi cebimde' diye bir ifade kullanmayı da doğru bulmam."
"NE OLURSA OLSUN, PARTİ İÇİNDE KALALIM GİBİ BİR NOKTADA DA DEĞİLİZ"
Parti içinde kalmak için sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyleyen Özel, sokaktaki beklentinin de değiştiğini iddia ederek, "Kesin rakamlar, kesin tarihler yerine partinin geleceğini düşünen, gelecek seçimleri kaybetmek istemeyen ekibin ortak yol arayışı var burada. Ancak şunu söyleyeyim: 100'ün üzerinde milletvekiliyle, 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz. Temel motivasyonumuz bir an önce partimizi geri almak. Bu olmazsa da ana muhalefet görevinin ve iktidara yürüyen bir parti görüntüsünün ortadan kalktığı bir sürece Türkiye'yi mahkum edemeyiz. Aylarca sürecek, yıllarca sürecek bir "Ne olursa olsun, parti içinde kalalım" gibi bir noktada da değiliz." dedi.
Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dün (9 Temmuz), 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmaması halinde CHP'nin seçime katılma konusunda hukuki risk yaşayabileceğini öne sürdü. "21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir" diyerek yeni parti hazırlıklarını işaret eden CHP'li Bülbül, "Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" dedi.
Kopuş için "sokak" iddiasında bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:
"Bir defa sokak bize bu konuda tahammül göstermez. Hatta ilk günlerde sokakta yüzde seksen "Partiyi kimseye bırakmayın" lafını duyuyorken, yüzde yirmi "Arkandayız" diyordu. Şimdi her sokağa çıktığımda "Yeni bir yol" diyenlerin sayısı artıyor. Çünkü insanların umudu tükeniyor ve partiye ve Türkiye'ye iktidar tarafından dayatılan bu oyunu, her an yapılacak bir seçime karşı da çok riskli görüyorlar."
"GİDERSEK BİR VE BÜTÜN HALİNDE GİDERİZ"
Yeni parti kurulması durumunda hibrit formüllere sıcak bakmadıklarını belirten Özel, belediye başkanlarının durumunun ise istisnai olduğunu açıkladı.
Özel, yol haritasını şu cümlelerle anlattı:
""CHP'de mücadeleyi sürdürecekler de kalsın" gibi formüller konuşuluyor, düşünülüyor ama bu sefer bunları yapayım derken ana muhalefet partisi olma hattı kaybedilebilir. O nedenle bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Yani buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri birlikte hareket edeceğiz ama belediye başkanlarıyla ilgili kararı bir sonraki evreye bırakacağız. Belediye başkanlarıyla istişare ederek en doğru zamanda ve zeminde kendileriyle konuşarak yapacağız."
Özel CHP üyelerini de koparmak istediklerinin "Geri dönüşümsüz bir şekilde bir partileşmeye geçersek tabii ki üyeleri davet edeceğiz." ifadeleriyle açık açık söyledi.
PLANI AÇIKLADI: YENİ PARTİ VE "YEDEK" LASTİK FORMÜLÜ
Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte henüz bir isim telaffuz etmediklerini, "İstiklal" veya "Ekim" gibi isimlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.
"Öyle ikimizin bildiği bir isim falan yok. Birtakım isimler atıldı ortaya. Mesela İstiklal, Ekim falan. Bunlar tamamen yalan. İsim işi en kolayı" diyen Özel, "Yedek lastik" stratejisini ise şu sözlerle itiraf etti:
"Yeni partinin yanında seçime girme yeterliliği olan bir partiyi de hani tırnak içinde söyleyeyim, ihtiyaten yedeğimizde tutuyoruz. Bir önceki dönem milletvekilimizin genel başkan olacağı, yine önceki dönem milletvekillerimiz ve parti yöneticilerinden, gelecekte aktif siyaset düşünmeyen arkadaşlarımızın da o partinin yönetiminde yer alacağı bir devralma kurultayı yapacağız. Ben o partiye gitmeyeceğim. Milletvekillerimiz o partiye gitmeyecek. O parti bir baskın seçim durumunda YSK'ya liste vermek için ihtiyaten hazırda tutulacak olan bir parti."
Özel, bölünme planını şu sözlerle özetledi:
"Şu anda birinci kararlılık partide kalmak, partiyi geri almak. İkincisi eğer partide kalma şartları ortadan kalkarsa, sıfırdan kurulmuş bir partiye gitmek, adıyla logosuyla her şeyiyle yeni bir partiye gitmek. Baskın bir seçim ihtimaline karşı da seçime girme yeterliliği olan ya da seçime girme yeterliliğine çok yakın bir partiyi devralmak."
TAKVİM YAZMIŞTI: ABP YEDEKTE
Takvim, ana muhalefet partisinin koridorlarında filizlenen bu tarihi ayrışmayı ve "çift kulvarlı kopuş planını" haftalar önce kamuoyunun gündemine taşımıştı. DSP ve Genç Parti'den umduğunu bulamayan Özgür Özel'in Anadolu Birliği Partisi'ni (ABP) yedekte tutacağını yazan Takvim'in kulis bilgileri, bizzat Özel'in "yedek parti" itirafıyla tescillenmiş oldu.
Plan uyarınca adli tatilin hemen ardından 21 Temmuz'da ilk adım atılacak; önce CHP'ye "kayyum" atanması istenecek, ardından yeni partiye geçişler başlayacak. İmamoğlu'na yakın isimlerin ise ağırlıklı olarak bu yedek partide konumlanacağı kulislerde konuşuluyor.
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