Özgür Özel CHP'yi parçalayacaklarını itiraf etti! Yeni parti hazırlığı ve "yedek lastik" planı

"NE OLURSA OLSUN, PARTİ İÇİNDE KALALIM GİBİ BİR NOKTADA DA DEĞİLİZ"

Parti içinde kalmak için sonsuza kadar beklemeyeceklerini söyleyen Özel, sokaktaki beklentinin de değiştiğini iddia ederek, "Kesin rakamlar, kesin tarihler yerine partinin geleceğini düşünen, gelecek seçimleri kaybetmek istemeyen ekibin ortak yol arayışı var burada. Ancak şunu söyleyeyim: 100'ün üzerinde milletvekiliyle, 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz. Temel motivasyonumuz bir an önce partimizi geri almak. Bu olmazsa da ana muhalefet görevinin ve iktidara yürüyen bir parti görüntüsünün ortadan kalktığı bir sürece Türkiye'yi mahkum edemeyiz. Aylarca sürecek, yıllarca sürecek bir "Ne olursa olsun, parti içinde kalalım" gibi bir noktada da değiliz." dedi.

Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dün (9 Temmuz), 26 Temmuz'dan önce kurultay yapılmaması halinde CHP'nin seçime katılma konusunda hukuki risk yaşayabileceğini öne sürdü. "21 Temmuz'dan sonra yeni bir oluşum olabilir" diyerek yeni parti hazırlıklarını işaret eden CHP'li Bülbül, "Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız" dedi.

Kopuş için "sokak" iddiasında bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bir defa sokak bize bu konuda tahammül göstermez. Hatta ilk günlerde sokakta yüzde seksen "Partiyi kimseye bırakmayın" lafını duyuyorken, yüzde yirmi "Arkandayız" diyordu. Şimdi her sokağa çıktığımda "Yeni bir yol" diyenlerin sayısı artıyor. Çünkü insanların umudu tükeniyor ve partiye ve Türkiye'ye iktidar tarafından dayatılan bu oyunu, her an yapılacak bir seçime karşı da çok riskli görüyorlar."

"GİDERSEK BİR VE BÜTÜN HALİNDE GİDERİZ"

Yeni parti kurulması durumunda hibrit formüllere sıcak bakmadıklarını belirten Özel, belediye başkanlarının durumunun ise istisnai olduğunu açıkladı.

Özel, yol haritasını şu cümlelerle anlattı:

""CHP'de mücadeleyi sürdürecekler de kalsın" gibi formüller konuşuluyor, düşünülüyor ama bu sefer bunları yapayım derken ana muhalefet partisi olma hattı kaybedilebilir. O nedenle bizimle birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Yani buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleri birlikte hareket edeceğiz ama belediye başkanlarıyla ilgili kararı bir sonraki evreye bırakacağız. Belediye başkanlarıyla istişare ederek en doğru zamanda ve zeminde kendileriyle konuşarak yapacağız."

Özel CHP üyelerini de koparmak istediklerinin "Geri dönüşümsüz bir şekilde bir partileşmeye geçersek tabii ki üyeleri davet edeceğiz." ifadeleriyle açık açık söyledi.

PLANI AÇIKLADI: YENİ PARTİ VE "YEDEK" LASTİK FORMÜLÜ

Özel, Ekrem İmamoğlu ile birlikte henüz bir isim telaffuz etmediklerini, "İstiklal" veya "Ekim" gibi isimlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Öyle ikimizin bildiği bir isim falan yok. Birtakım isimler atıldı ortaya. Mesela İstiklal, Ekim falan. Bunlar tamamen yalan. İsim işi en kolayı" diyen Özel, "Yedek lastik" stratejisini ise şu sözlerle itiraf etti: