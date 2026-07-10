9 yaşındaki Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu
Küçük Deniz, beline kadar uzattığı saçının yarısını kestirdi. O saçtan yapılan peruk kanserle savaşan Hülya’ya umut oldu.
Hatay'da yaşayan Deniz Güzel (9) lösemili hastalara yönelik tanıtım içeriklerinden etkilendi. Uzattığı saçlarını bağışlamak istedi. Deniz'in annesi, durumu Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'yle paylaştı.
Güzel'in kesilen saçından hazırlanan peruk, beyin tümörü ameliyatı olan ve kemoterapisi devam eden Hülya Akar'a takıldı.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Merkez içerisindeki kuaförde yapılan işlem sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı da çocukların yanında yer aldı. Dünyalar tatlısı Hülya peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Kendimi çok güzel hissediyorum. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı" ifadelerini kullandı. Saçlarını bağışlayan Deniz ise başka birine umut olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.