9 yaşındaki Deniz'in bağışladığı saçlar Hülya'ya umut oldu

Güzel'in kesilen saçından hazırlanan peruk, beyin tümörü ameliyatı olan ve kemoterapisi devam eden Hülya Akar'a takıldı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Merkez içerisindeki kuaförde yapılan işlem sırasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı da çocukların yanında yer aldı. Dünyalar tatlısı Hülya peruk da olsa saçına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. "Kendimi çok güzel hissediyorum. Deniz'e çok teşekkür ederim, bana saçlarını bağışladı" ifadelerini kullandı. Saçlarını bağışlayan Deniz ise başka birine umut olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam