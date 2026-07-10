Elektrik kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62.6'ya yükseldi: Dünyada ilk 10'dayız

Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü büyümesini sürdürüyor. Elektrik kurulu gücümüz mayıs sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata ulaşırken, bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62.6'ya, yerli kaynakların toplam payı yüzde 71.8'e yükseldi.

3'TE 1'İ KARŞILANDI

Elektrik kurulu gücünde 26 bin 899 megavat ile güneşin payı yüzde 21.4'e çıktı. 15 bin 122 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamı 33.4'lük pay ile 42 bin 21 megavata yükselirken, önemli bir eşik geride bırakıldı. Böylece toplam kurulu gücün üçte birinden fazlası sadece bu iki kaynaktan sağlandı.

2 KATINA ÇIKACAK

Uluslararası enerji analiz ve araştırma BloombergNEF'in (BNEF) raporuna göre; Türkiye, geçen yıl güneş enerjisi kurulumlarında 6.4 gigavatlık yeni kapasiteyle dünyada 10'uncu sırada yer aldı.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkacağı hesaplanıyor. Geçen yıl devreye alınan yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 84'ünü, ağırlıklı olarak öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız güneş enerjisi santralleri oluşturuyor.

Lisanssız güneş enerjisi projeleri 2026'da da yeni kurulumların ana kaynağı olmayı sürdürecek, 2028- 2035 döneminde YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımların etkisiyle lisanslı güneş santrallerinin kurulumlardaki payının artacağı da değerlendiriliyor.