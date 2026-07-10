Elektrik kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62.6'ya yükseldi: Dünyada ilk 10'dayız
Ülkemizin enerjide ‘yenilenebilir’ dönüşümü hız kesmeden sürüyor. Elektrik kurulu gücümüz 125 bin megavatı aşarken, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 62.6’ya, yerli kaynakların payı yüzde 71.8’e ulaştı.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji gücü büyümesini sürdürüyor. Elektrik kurulu gücümüz mayıs sonu itibarıyla 125 bin 598 megavata ulaşırken, bunun 78 bin 561 megavatlık büyük kısmını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62.6'ya, yerli kaynakların toplam payı yüzde 71.8'e yükseldi.
3'TE 1'İ KARŞILANDI
Elektrik kurulu gücünde 26 bin 899 megavat ile güneşin payı yüzde 21.4'e çıktı. 15 bin 122 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12 olarak kaydedildi. Rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamı 33.4'lük pay ile 42 bin 21 megavata yükselirken, önemli bir eşik geride bırakıldı. Böylece toplam kurulu gücün üçte birinden fazlası sadece bu iki kaynaktan sağlandı.
2 KATINA ÇIKACAK
Uluslararası enerji analiz ve araştırma BloombergNEF'in (BNEF) raporuna göre; Türkiye, geçen yıl güneş enerjisi kurulumlarında 6.4 gigavatlık yeni kapasiteyle dünyada 10'uncu sırada yer aldı.
Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2030'a kadar yaklaşık iki katına çıkacağı hesaplanıyor. Geçen yıl devreye alınan yeni güneş enerjisi kapasitesinin yüzde 84'ünü, ağırlıklı olarak öz tüketim amacıyla kurulan lisanssız güneş enerjisi santralleri oluşturuyor.
Lisanssız güneş enerjisi projeleri 2026'da da yeni kurulumların ana kaynağı olmayı sürdürecek, 2028- 2035 döneminde YEKA ihaleleri ve büyük ölçekli yatırımların etkisiyle lisanslı güneş santrallerinin kurulumlardaki payının artacağı da değerlendiriliyor.
DEPOLAMADA HIZLI BÜYÜME
Türkiye'de batarya depolama pazarının da gelişmesi için çalışmalar devam ederken, sektörde yakın dönemde hızlı bir büyüme bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesiyle enerji depolama yatırımlarının ivme kazanacağı öngörülüyor.
Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor. Kurulacak depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ını ise şebeke ölçekli projelerin oluşturması hedefleniyor.
DOĞAL GAZ GERİDE KALDI
Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneş enerjisinin yükselişi 2025'te de devam etti. Güneş enerjisi kurulu gücü yıl sonu itibarıyla 25 bin 801 megavata ulaşarak 24 bin 162 megavat seviyesindeki doğal gaz santrallerini geride bıraktı ve hidroelektrik santrallerinin ardından ikinci sıraya yerleşti.
KURULU GÜÇ (MAYIS)
|KAYNAK
|KURULU GÜÇ (MW)
|PAY(%)
|Hidroelektrik
|32.344
|25.8
|Güneş
|26.899
|21.4
|Doğal gaz
|25.016
|20.0
|Rüzgar
|15.122
|12.0
|Yerli kömür
|11.565
|9.2
|İthal kömür
|10.456
|8.3
|Biyokütle
|2.398
|1.9
|Jeotermal
|1.798
|1.4
|Toplam
|125.598
|100
200 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde yenilenebilir enerjiden altyapıya ve nükleere birçok alanda 2035'e kadar büyük çaplı yatırım hedefleri bulunduğunu belirterek, "2035'e kadarki enerji dönüşüm haritamız kapsamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için 200 milyar dolar seviyesinde yatırıma ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmuştu.
Haber: Ezgi Acer