Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı (DESKİ) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın gelecek 3 yıl boyunca kullanacağı araçlar için 23 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak. DESKİ, otomobil, pikap, kamyonet ve minibüs gibi araçlarla, damperli kamyonlar, kanal kazıcılar gibi ağır iş makinelerinin de bulunduğu 288 araç listesini hazırladı.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; listede 8 ya da 6 çekerli özel üretim ağır hizmet kamyonları da yer alıyor. Tip 1, 2 ve 3 olarak belirlenen bu kamyonlar genellikle askeri operasyonlar ya da zorlu arazi koşullarında çalışılan büyük kamu yatırımlarında kullanılıyor. Şartnamede bu araçların kaç kişilik olacağından çekiş ve itiş güçlerine kadar pek çok detaylı özellik bulunuyor.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı 495 araçlık listedeki bir kamyonun ise 32 ton kapasiteli ve 6 silindirli olması isteniyor. İhalenin 23 Ağustos'ta yapılmasının ardından, kazanan firmanın 1 Ekim'de başlaması isteniyor. Bu durumda ihaleyi kazanan şirketin ya bir ay gibi kısa bir sürede araçları temin etmesi ya da bu araçlardan elinde bulunması gerekiyor. Çünkü özel üretim bu araçlar, siparişten sonra en az bir yılda teslim edilebiliyor. 1.5 ay sonra yapılacak ihaleye, elinde bu araçlardan bulunmayan bir firmanın girmesi ise imkânsız hale geliyor. Bu özel şartname ise "Adrese teslim ihale mi hazırlandı" söylentilerini gündeme getirdi.

MUHTARA HAKARET

Göreve geldiğinde kiralık araçları sergileyerek "İsraf" göndermesi yapan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yönetimindeki DESKİ'nin 783 araç ve iş makinesini bir anda kiralayacak olması 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' dedirtti. Çavuşoğlu, geçen hafta da kendisini eleştiren muhtara "Bir sürü yazı yazıyor şer... Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze...." şeklinde küfür ve hakaretlerde bulunmuştu

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel