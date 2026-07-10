Macar Başbakan paylaştı Slovakya Cumhurbaşkanı uçakta tanıttı: Erdoğan'ın revolver hediyesi dünya gündeminde

Alman ZDF gazetesi "Bir revolver ve altı kurşun: Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarını zor bir duruma soktu" ifadelerini kullandı. ZDF, Alman Başbakan Friedrich Merz'in hediyeyi askeri müzeye bağışlamak istediğini yazdı.

Bazı Avrupa ülkeleri ise sıkı silah yasaları ve bürokratik engeller nedeniyle hediyeyi havalimanı polisine teslim etmişti.

Başkan Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği revolver

Spiegel ise "NATO Zirvesi katılımcıları için uygun bir hediye ne olabilir? Ev sahibi Recep Tayyip Erdoğan belli ki bu konuda kafa yormuş ve misafirlerine —isim gravürü ve mühimmatı dahil— birer toplu tabanca hediye etmiş. Şansölye Friedrich Merz de unutulmamış." ifadelerini kullandı.

Alman hükümet sözcüsü dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, silahın usulüne uygun şekilde ülkeye sokulabilmesi ve ardından resmi hediyeler koleksiyonuna kaydedilebilmesi için büyükelçiliğe teslim edildiğini söyledi.