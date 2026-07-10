Macar Başbakan paylaştı Slovakya Cumhurbaşkanı uçakta tanıttı: Erdoğan'ın revolver hediyesi dünya gündeminde
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği MKE yapımı Gümüşay 357 Magnum tabancalar damga vurdu. Macaristan Başbakanı Magyar hediyeyi sosyal medyasından paylaşırken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise uçakta ülkesine dönerken basın mensuplarına silahı tanıttı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde liderlere hediye ettiği MKE Gümüşay .357 Magnum tabancalar dünyada gündem olmaya devam ediyor.Pellegrini Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı böyle tanıttı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Erdoğan'ın hediyesini paylaşırken Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise uçakta ülkesine dönerken basın mensuplarına silahı tanıttı.
MACARİSTAN BAŞBAKANINDAN ERDOĞAN'IN HEDİYE ETTİĞİ REVOLVER'LA FOTOĞRAF
Macaristan Başbakanı Peter Magyar "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesindeki sıra dışı hediyesi. Mermileriyle birlikte, üzerime adıma kazınmış bir Magnum tabanca..." notuyla silahı sosyal medya hesabında paylaşırken bir diğer paylaşımında ise "Şimdi, Türk cumhurbaşkanından hayatımın en tuhaf hediyesini –altıpatlar bir Magnum– aldıktan sonra, bu 2024 tarihli fotoğraf yeni bir anlam kazandı" ifadelerini kullandı.
SLOVAKYA CUMHURBAŞKANI BASIN MENSUPLARINA TANITTI
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise Ankara'dan dönüş yolunda kendisine hediye edilen silahı basın mensuplarına tanıttı.
ALMAN BASININDA GÜNDEM
Bazı Avrupa ülkeleri ise sıkı silah yasaları ve bürokratik engeller nedeniyle hediyeyi havalimanı polisine teslim etmişti.
Alman ZDF gazetesi "Bir revolver ve altı kurşun: Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki NATO zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarını zor bir duruma soktu" ifadelerini kullandı. ZDF, Alman Başbakan Friedrich Merz'in hediyeyi askeri müzeye bağışlamak istediğini yazdı.
Spiegel ise "NATO Zirvesi katılımcıları için uygun bir hediye ne olabilir? Ev sahibi Recep Tayyip Erdoğan belli ki bu konuda kafa yormuş ve misafirlerine —isim gravürü ve mühimmatı dahil— birer toplu tabanca hediye etmiş. Şansölye Friedrich Merz de unutulmamış." ifadelerini kullandı.
Alman hükümet sözcüsü dpa haber ajansına yaptığı açıklamada, silahın usulüne uygun şekilde ülkeye sokulabilmesi ve ardından resmi hediyeler koleksiyonuna kaydedilebilmesi için büyükelçiliğe teslim edildiğini söyledi.
STARMER EVE GÖTÜREMEDİ
"Guardian" ve AP haber ajanslarının bildirdiğine göre, bu sıra dışı hediyeler hakkında ilk olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer dönüş uçuşunda gazetecilere konuşmuştu. Her silahın yanında Başkan Erdoğan'ın ihraç izni bulunuyordu.
Haberlere göre Starmer, etkisiz hale getirilmesi için toplu tabancayı Türkiye'de bıraktı. Silahı ithal etmenin İngiltere'nin katı silah yasalarına aykırı olacağı belirtildi.