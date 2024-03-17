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Yemeği yavaş yavaş yiyin

Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan’ı sağlıklı geçirmek için tüyolar veriyor: İftar ve sahurda aşırı ve hızlı miktarda besin tüketmeyin. Yemeği yavaş yavaş yiyin. Uzun süreye yayın...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Yemeği yavaş yavaş yiyin

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11 ayın sultanı Ramazan ayında sahurda ve iftarda ne yediğimiz kadar, nasıl beslenmemiz de büyük önem arz ediyor. Dikkat edilmezse hastalıklara yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, TAKVİM okuyucularına sağlıklı önerilerde bulunuyor:

HURMA MUCİZE DOLU
Hurma en fazla antioksidan içeren besinlerden biridir. Yetiştirilme yerine ve olgunlaşma evresine göre değişmekle birlikte 100 gr hurma 300 kalori kadar enerji verir ve bu enerjinin büyük kısmı şekerden gelir. Hurma yeterli düzeyde protein, lif, bol miktarda kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, selenyum, A ve B vitaminleri ve az miktarda yağ içerir. Hurma glisemik indeksi ve glisemik yükü oldukça yüksek olan, kısa süre içerisinde enerji
sağlıklı bir besindir. İftarda 2 adet hurma yemek kalori ve besin eksiğini kısa sürede giderir ve kişinin daha az yemesine yol açar. Fazla sayıda hurma tüketmek ise kısa süre içinde acıkma hissi yaratarak kan şekerini düşüreceği için sakıncalı olabilir.

SAHURDA KEFİR İÇİN
Oruç tutarken mutlaka sahura kalkılmalı. En az 45 dakika süre ile yavaş yavaş sahur yemeği yenilmeli. Ev yapımı çorba, çeşitli yeşillikler ve çiğ sebzelerden oluşan salatalar, kısık ateşte uzun süre kaynamış etli yemekler, hafif zeytinyağlı yemekler, baklagiller, kuruyemişler, iki rafadan yumurta, bir dilim tuzsuz peynir ideal sahur yemekleridir. 10 adet zeytin ile birlikte 2 adet katı pişirilmiş yumurta uzun süre tok tutmayı sağlayarak orucun rahat geçmesini sağlar. Sahurun favori içeceği kefirdir. Kefir, kalsiyum ve protein deposudur ve aynı zamanda probiyotiktir; barsak florasını olumlu etkiler, tok tutar.

TATLIYA YÜKLENMEYİN
Şerbetli tatlılardan; incir, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerden; fazla çay ve kahve içmekten sakının. Sütlü tatlıları tercih edin. İftarın favorileri mercimek, nohut, brokoli, karnabahar, semizotu, maydanoz, Brüksel lahanası, gibi bitkisel besinlerdir. Çay, kahve, tatlı, meyve iftar yemeğinden 1-2 saat sonra ve sınırlı miktarlarda tüketilmelidir. Tarçınlı, hafif ve az miktarda sütlü tatlı ile 1-2 adet taze organik meyve yemek sağlıklı ve yeterli olur. Tatlı ve meyvelerden olabildiğince uzak durulmalıdır. İftar ve sahurda yenildiğinde kişiye daha fazla şeker, kolesterol, ürik asit ve kilo olarak geri döner, uyku kalitesini bozar.

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