AK Parti, İzmir'de de seçime asıldı! Eski başkan Soyer, "İzmir’deki fark azalıyor, kaygılıyım" açıklaması yaptı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeyen Tunç Soyer, katıldığı bir programda partisini ve Genel Başkan Özgür Özel'i eleştirdi. İzmir'e Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi üzerine gözlemlerini anlatan Soyer, "Aday gösterilmememle ilgili, sadece anketlerde düşük çıktığıma dair bir cümle kuruldu. Son 6 ay içinde birçok anket yaptık, hiçbirinde düşük çıkmamıştım. Niçin aday gösterilmediğimi bilmiyorum" dedi.



Soyer, "İzmir'deki anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Kaygılıyım. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum" sözlerini kaydetti. AK Parti'nin adayı Hamza Dağ'ın, mahalle mahalle, sokak sokak gezerek projelerini anlattığı, CHP'nin kalesi olarak görülen şehri almak için gece gündüz çalıştığı da gözlendi.

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