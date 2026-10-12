

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI

İlkay Gündoğan'ın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürülürken yıldız futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.

Transfer iddialarını reddeden İlkay, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.