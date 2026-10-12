Galatasaray'da kayıp yıldızlar! 7 maçta toplam 7 dakika süre aldılar
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray'da İlkay Gündoğan ile Kaan Ayhan forma şansı bulmakta zorlanıyor. İki futbolcu, ligde geride kalan 7 haftada toplam sadece 7 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray'da yeni sezonun ilk 7 haftasında İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın aldığı süreler oldukça sınırlı kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda pay sahibi olan iki deneyimli futbolcu, bu sezon teknik heyetin ligdeki tercihleri arasında kendilerine fazla yer bulamadı.
İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 6 DAKİKA OYNADI
Çocukluk aşkı Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, geçen sezon ligde 24, tüm kulvarlarda ise 38 karşılaşmada görev yapmıştı.
İki gol ve dört asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Ancak 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde yalnızca ilk haftadaki Çorum FK maçında forma giyebildi. Karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan İlkay, sadece 6 dakika sahada kaldı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki, niye hazır olayım?" yanıtını vermişti.
AYRILIK İDDİALARINI YALANLADI
İlkay Gündoğan'ın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği öne sürülürken yıldız futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Transfer iddialarını reddeden İlkay, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
KAAN AYHAN DA FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Galatasaray'da benzer bir tablo Kaan Ayhan için de yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk haftasındaki Çorum FK karşılaşmasının son dakikasında oyuna dahil oldu. Kaan, sonraki 6 lig maçında ise süre alamadı.
Böylece geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yer alan İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, bu sezon Süper Lig'deki ilk 7 haftada toplam yalnızca 7 dakika forma giydi. Bu sürenin 6 dakikasını İlkay, 1 dakikasını ise Kaan kullandı.