Allianz 365 kampanyasının 7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 3 kişiye iPhone 17 Pro 256 GB, 3 kişiye MacBook Air 13,6 inç, 4 kişiye iPad Air 11" M4, 10 kişiye Philips 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi ve 10 kişiye 15.000 TL değerinde Migros Dijital Alışveriş Kodu verildi. Asil talihlilerin en geç 24 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 8 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuruları yapmaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple IPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 NİLGÜN ÇETİNDAĞ - İSTANBUL 1 ÖZCAN MERT - KOCAELİ 2 ASLIHAN SUNA ULUTAŞ - İSTANBUL 2 ERDAL ŞAHİN - ANKARA 3 YAVUZ GÜLEÇ - İSTANBUL 3 BERRİN ÖZCAN - İSTANBUL Apple MacBook Air 13,6" Bilgisayar ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 ŞENİZ CEBEL - BURSA 1 NESLİHAN SEVİNÇ - DÜZCE 2 NURETTİN EMRE ÖZGÜL - İSTANBUL 2 ÖZLEM DUYAR - İSTANBUL 3 RIDVAN CİVAN - BURSA 3 TUĞÇE BENLİ - İSTANBUL Apple Ipad Air 11" M4 Tablet ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - İSTANBUL 1 SEÇİL GÜNGÖR - İSTANBUL 2 ÖZGE KARAKOÇ - MERSİN 2 CEYLİN LEBLEBİCİ - İSTANBUL 3 TUĞRA SUEDA TİLKİ - İSTANBUL 3 FATİH SERT - İSTANBUL 4 DİLARA DEMİRDİŞ 4 AYTEN ERDENER - İSTANBUL Philips 5500 Serisi EP5544/80 Espresso Makinası ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 ALARA TURGUT 1 MUHAMMED FATİH ÇALIŞIR - ANKARA 2 BARAN ÇELİKTEN - İSTANBUL 2 MEHMET SIDIK YAMAN - VAN 3 RECEP BABEKLİ - BURSA 3 EMEL ÇALIŞKAN - İZMİR 4 BURCU EREN - ANTALYA 4 SAVAŞ DOĞAN - KASTAMONU 5 HÜSAMETTİN ALBAYRAK - ANKARA 5 ZEHRA BOZOĞLU - İSTANBUL 6 FÜLYA ÇAKICI - BURSA 6 CANAN TAN - KAYSERİ 7 GONCA GÜLŞEN - İSTANBUL 7 DİLEK ÇALIK - İSTANBUL 8 SEÇKİN ÖZ - İSTANBUL 8 SENA MUTLU - GAZİANTEP 9 TALHA BÜYÜK - İSTANBUL 9 FATMANUR TEKKOYUN - İSTANBUL 10 KENAN İÇEN - İZMİR 10 ÖZGE ALTINDAL - TEKİRDAĞ 15.000 TL değerinde Migros Diğital Alışveriş Kodu (10.11.2026 – 31.12.2026 ) ASİL TALİHLİLER YEDEK TALİHLİLER 1 NURAY ÖZDİL - ANKARA 1 MELİSA İNAL ERGÜN - İSTANBUL 2 GERÇEK KAŞDAŞ - İSTANBUL 2 EFE KALENDER - İZMİR 3 MEHTAP ARSLAN - BURSA 3 BURCU BERKSÜ - İSTANBUL 4 SEVİLAY KAYHAN - İSTANBUL 4 NAZIM KARABIYIKOĞLU - KOCAELİ 5 AZİZ KALAYCI - İZMİR 5 SENANUR ARSLAN - İSTANBUL 6 FATMA ZEHRA KÖSE - ANKARA 6 ONUR RÜZGAR - İZMİR 7 HÜSNİYE SAYGI - İSTANBUL 7 ORKAN KARATAŞLI - İZMİR 8 RECEP KAMIŞ - KOCAELİ 8 KENAN KURTULUŞ - İSTANBUL 9 ABDULKADİR YAMAN - İSTANBUL 9 MUSTAFA DERYA NERGİZ - ANKARA 10 SELMAN ÖZER - KIRKLARELİ 10 NAZİFE TANYELİ - İSTANBUL

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.08.2026 tarih ve E-24951361-255.01.02-95445 sayılı izin ile düzenlenen kampanyanın Allianz Sigorta A.Ş. adına; 25.08.2026 (Saat 00.01) – 30.09.2026 (Saat 23:59) tarihlerinde Allianz 365 kampanyasında 292.781 adet çekiliş numarası bulunmaktadır. 07.10.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 3 kiş IPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu, 3 kişi MacBook Air 13,6 İnç 10 Core CPU, 8 core M5 GPU, 16GB 512 GB SSD Bilgisayar, 4 kişi Ipad Air 11" M4 wifi 128 GB Tablet, 10 kişi Philips 5500 Serisi EP5544/80 Tam Otomatik Espresso Makinası, 10 kişiye 15.000 TL değerinde Migros Diğital Alışveriş Kodu 10.11.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerli olup Türkiye genelindeki tüm Migros, 5M Migros, Migros Jet ve Sanal Market Mağazalarından yapılacak alışverişlerde geçerli olacak bakiye yüklü Migros Diğital Alışveriş Kodu verilecektir. Migros Diğital Alışveriş Kodu bakiyesi karşılığında nakit ödeme yapılamaz, nakde çevrilemez ve iade edilemez, kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 24.10.2026, yedek talihlilerin en geç 08.11.2026 tarihine kadar mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti., Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 31.12.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.