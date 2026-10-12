Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çarpışmanın etkisiyle 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 27 kişi yaralandı .

Manisa Valiliğinin açıklaması şöyle:



"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Otobüs şoförü Metin Yavuz (Foto: DHA)

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.



Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç

Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."