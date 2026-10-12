Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Otobüs kavşağı kaçırıp geri gitti: 2 şoför tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde seyir halindeki tur otobüsü ile ahşap malzeme yüklü tır kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili 3 savcının görevlendirildiğini belirtirken kazanın ana faili olan 2 şoför de tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kazaya karışan otobüsün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonrası facianın yaşandığı ortaya çıktı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinden geçen İstanbul otobanında ahşap malzeme yüklü tır kamyonu ile tur otobüsünün çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi.Manisa'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktı
KAZANIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ
Kazaya ait net görüntüler ortaya çıktı. Otoyolu savaş alanına çeviren feci çarpışmanın dehşet veren boyutu kamera kayıtlarına anbean yansıdı.Manisa'da kaza: 11 ölü, 27 yaralı
Alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır kamyonu ile 34 yolcuyu taşıyan 16 AED 124 plakalı tur otobüsü çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çarpışmanın etkisiyle 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 27 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada hayatını kaybedenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.
Manisa Valiliğinin açıklaması şöyle:
"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.
Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç
Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."
BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI
Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
2 ŞOFÖR TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında yolcu otobüsü ve tır şoförü gözaltına alındı.
Şoförler hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.
KAZANIN SEBEBİ KURAL İHLALİ
Kazaya karışan otobüsün kavşağı kaçırdıktan sonra geri gelmesi sonrası facianın yaşandığı belirlendi.
Kazada hayatını kaybeden vatandaşların ise emniyet kemeri takmadığı belirtildi.
Feci kazayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı.
İlgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu bildiren Çiftçi şunları söyledi:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır.
AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliam gibi trafik kazasının ardından taziye mesajı yayımladı.
Çelik'in açıklamasının tamamı:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve yakınlarının başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğu belirtildi.
SÜRÜCÜLERİN ALKOLLÜ OLMADIĞI BELİRLENDİ
Her iki sürücünün de alkollü olmadığı, sürücü belgelerinin olduğu tespit edildi.
Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Tekrar çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar acı bir şekilde yaşıyoruz. Tüm sürücülerimizin bu kurallara uymasını ve bir refleks haline getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini paylaştı.
26 YARALIDAN 13'Ü TABURCU EDİLDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hastanelere sevk edilen 26 yaralıdan 13'ü taburcu edildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen kazaya ilişkin hastanelere sevk edilen 26 kişiden 13'ünün taburcu edildiği, 13'ünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin de işlemlerinin tamamlanarak memleketlerine uğurlandığı ifade edilen açıklamada, kazadan etkilenen her aile için Valilikçe görevlendirilen üçer personel tarafından gerekli iletişim ve sosyal desteğin tedavi süresince devam edeceği kaydedildi.
Öte yandan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'le birlikte kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
İFADELERİNDE NE DEDİLER
Otobüs sürücüsü M.A. yolcuların uyarısı üzerine emniyet şeridine girmek için geri manevra yaptığını itiraf ederken, çekici sürücüsü H.K. ise otobüsü fark ettiğini ancak sola kaçamadığını anlattı.
Şoförlerin jandarma ifadesinde olay anına ilişkin anlattıklarına dair haberimizi okumak için tıklayın