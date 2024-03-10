11.5 milyon gence meslek

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 2023'te açılan 623 bin 588 mesleki ve teknik kursta 11 milyon 587 bin 174 kursiyer eğitim gördü.

Meslek edindirme amacıyla 1 Eylül 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde açılan 190 bin 176 kurstan ise 3 milyon 966 bin 551 kursiyer yararlandı. Kurs programlarından bazıları şöyle:

"Adalet, ahşap teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, bahçecilik, bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, büro yönetimi ve sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, denizcilik, eğlence hizmetleri, el sanatları teknolojisi, elektrik ve enerji, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, gazetecilik, gemi yapımı (deniz araçları yapımı), gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güvenlik hizmetleri."