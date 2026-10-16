İki günde 10 puan arttı: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 48,02'ye yükseldi
Son yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarak yüzde 48,02 seviyesine yükseldi. İSKİ verilerine göre kette su seviyesi hızla yükselirken, Başkent Ankara'da doluluk oranı yüzde 37,05, Bursa'da ise yüzde 62,07 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı önceki günkü yağışların etkisiyle iki günde 9,96 puan artarak yüzde 38,06'dan yüzde 48,02 seviyesine yükseldi.
BARAJLARDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini artıran yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,33, Terkos'ta yüzde 36,04, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 73,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,85, Ömerli'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 75,02, Elmalı'da yüzde 92,12, Pabuçdere'de yüzde 3,56 ve Kazandere'de yüzde 8,18 olarak ölçüldü.
Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan da 120,18 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 569,22 milyon metreküp su alındı.
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.
BARAJLARDA METREKARE BAŞINA 843,39 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram oldu.
Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 416,74 milyon metreküp olarak kaydedildi.
İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.
İSKİ istatistiklerine göre, 16 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,62, 2017'de yüzde 52,95, 2018'de yüzde 53,81, 2019'da yüzde 45,57, 2020'de yüzde 32,96, 2021'de yüzde 47,53, 2022'de yüzde 44,45, 2023'te yüzde 21,49, 2024'te yüzde 34,53, 2025'te yüzde 24,75 iken bugünkü oran yüzde 48,02 olarak kayıtlara geçti.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM NE?
Başkent Ankara'da son günlerde devam eden mevsimsel yağışlar, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre barajların toplam doluluk oranını %37,05 seviyesine ulaştırdı. Kullanılabilir aktif su oranının %30 eşiğine yaklaştığı kentte, ana su kaynaklarının dağılımı yakından takip ediliyor.
BURSA'DA DOĞANCI VE NİLÜFER BARAJLARINDA DOLULUK NE DÜZEYDE?
Bursa'da etkili olan yağışlar, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) güncel analizlerine göre kent geneli baraj doluluk oranını %62,07 seviyesine taşıdı. Uludağ havzasından beslenen Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su rezervleri, önemli doluluk oranları kaydetti.