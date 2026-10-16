İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini artıran yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyesi yükseldi. (Foto: AA)

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,33, Terkos'ta yüzde 36,04, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 73,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,85, Ömerli'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 75,02, Elmalı'da yüzde 92,12, Pabuçdere'de yüzde 3,56 ve Kazandere'de yüzde 8,18 olarak ölçüldü.

Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan da 120,18 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 569,22 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.

BARAJLARDA METREKARE BAŞINA 843,39 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram oldu.