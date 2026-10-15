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13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti

Burnunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar tam 13 kez ameliyat masasına yatan ünlü popçu Murat Dalkılıç, uzun süren tedavi sürecinin ardından katıldığı bir davette objektiflere takıldı. Burun kemiklerindeki çıkıntı nedeniyle geçirdiği ilk operasyonun ardından kıkırdak kaybı yaşadığını ve sürecin hayatının en zor dönemine dönüştüğünü defalarca dile getiren şarkıcının, burnundaki tampon nedeniyle konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

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13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti

Şarkıları ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Dalkılıç, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, katıldığı özel bir davette objektiflere takıldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)13 kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, katıldığı özel bir davette objektiflere takıldı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Burnundaki rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı, bu kez katıldığı bir davette objektiflere yansıdı.

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-3

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Mart ayında 13'üncü kez burun ameliyatı geçiren Murat Dalkılıç, uzun süredir devam eden tedavi sürecinin ardından bir davette görüntülendi. Ünlü şarkıcının burnundaki tampon nedeniyle konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Dalkılıç'ın son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, geçirdiği operasyonlar ve daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-4

13'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI

Yaşadığı burun rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar 13 kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, mart ayındaki son ameliyatının ardından umutlu açıklamalarda bulunmuştu.

Doktorundan olumlu haberler aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-5

"HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARI BAŞLADI"

Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarının nasıl başladığını da anlatmıştı.

Burun kemikleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ilk operasyonunu geçirdiğini belirten şarkıcı, ameliyat sonrasında sürecin beklediğinden çok daha zorlu ilerlediğini ifade etmişti.

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-6

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

Dalkılıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı."

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-7

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİK

Tedavi sürecinde yaşam tarzında önemli değişikliklere gittiğini de açıklayan Dalkılıç, iyileşme sürecini olumsuz etkilediğini düşündüğü bazı alışkanlıklarından vazgeçtiğini belirtmişti.

13 kez ameliyat masasına yatan Murat Dalkılıç'ın son hali dikkat çekti: Konuşmakta güçlük çekti-8

"TATLIYI VE GLUTENİ HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Hücre yenilenmesi ve iyileşmeyle ilgili sorunlar yaşadığını ifade eden şarkıcı, beslenme düzenini değiştirdiğini söylemişti.

Dalkılıç, "Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkolü, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım" sözleriyle aldığı önlemleri anlatmıştı.

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