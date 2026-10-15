13'ÜNCÜ KEZ AMELİYAT MASASINA YATMIŞTI Yaşadığı burun rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar 13 kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, mart ayındaki son ameliyatının ardından umutlu açıklamalarda bulunmuştu. Doktorundan olumlu haberler aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARI BAŞLADI" Dalkılıç, daha önce yaptığı bir açıklamada sağlık sorunlarının nasıl başladığını da anlatmıştı. Burun kemikleriyle ilgili yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ilk operasyonunu geçirdiğini belirten şarkıcı, ameliyat sonrasında sürecin beklediğinden çok daha zorlu ilerlediğini ifade etmişti.

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU" Dalkılıç, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı."