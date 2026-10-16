Gırtlak kanserinde erken belirtiyi hafife almayın: 3 haftayı geçen ses kısıklığı için uzman uyardı
Gırtlak kanseri, sigara ve alkol kullanımıyla birlikte kadınlar ve gençlerde de yaygınlaşıyor. Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, “Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi gibi belirtiler nedeniyle griple karışabiliyor. Önemli olan, bu belirtilerin ne kadar süredir devam ettiğidir” diyor.
Halk arasında gırtlak kanseri olarak bilinen larenks kanseri, ülkemizde özellikle 50-69 yaş arası erkeklerde en sık görülen kanserler arasında 6. sırada yer alıyor.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, gırtlak kanserinde en sık görülen ve ihmale gelmez belirtileri sıraladı, önemli uyarı ve önerilerde bulundu.
KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIĞI TETİKLİYOR
Özellikle genç bireylerde sigara kullanımının artması, gırtlak kanserinin görülme yaşını erkene çekmiştir. Kötü beslenme alışkanlıkları, obezite ve kontrolsüz diyabet gibi metabolik bozukluklar da larenks kanserine bağlı ölüm oranlarını artırıyor.
Özellikle 65 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde gırtlak kanseri öyküsü bulunanlar, mesleki olarak asbest, boya, ahşap tozu ve metal dumanları gibi zehirli maddelere maruz kalanlar ile gastroözofageal reflü hastalarında risk çok daha fazladır.
ERKEN TANI HAYAT KURTARIR
Hastalarda başlangıçta basit ses kısıklığı şeklinde görülen bulgular, gecikildiğinde nefes darlığı, kanlı balgam, ciddi beslenme problemleri ve yutamama gibi sorunlara ilerler. Bu durumda tedavi daha zorlu olacaktır.
Kitlenin giderek büyümesi, gırtlakta tıkanmaya ve acil olarak nefes borusuna delik açılmasına neden olabilir. Erken tanı hayat kurtarır.
KANLI BALGAM İLERİ EVREYİ İŞARET EDER
Gırtlak kanseri en sık ses tellerinden kaynaklanır. Ses kısıklığı ilk ve en erken belirtidir. Fakat gırtlağın üst kesiminden kaynaklanan tümörlerin belirtileri daha sinsi olup yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi gibi müphem semptomlarla kendini gösterebilir. Kanlı balgam, nefes darlığı ve boyunda şişlik gibi şikâyetler sıklıkla ileri evreye işaret eder.
Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi gibi belirtiler üst solunum yolu enfeksiyonunda bile görülebilir. Önemli olan bu belirtilerin ne kadar süredir devam ettiğidir. Örneğin, 1 aydır geçmeyen boğazda takılma hissi veya 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi şikâyetler mevcutsa en kısa sürede bir KBB hekimine başvurulmalıdır.