Özellikle 65 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde gırtlak kanseri öyküsü bulunanlar, mesleki olarak asbest, boya, ahşap tozu ve metal dumanları gibi zehirli maddelere maruz kalanlar ile gastroözofageal reflü hastalarında risk çok daha fazladır.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yetkin Zeki Yılmaz, gırtlak kanserinde en sık görülen ve ihmale gelmez belirtileri sıraladı, önemli uyarı ve önerilerde bulundu.

Hastalarda başlangıçta basit ses kısıklığı şeklinde görülen bulgular, gecikildiğinde nefes darlığı, kanlı balgam, ciddi beslenme problemleri ve yutamama gibi sorunlara ilerler. Bu durumda tedavi daha zorlu olacaktır.

Erken tanı hayat kurtarıyor (Foto: AA)

KANLI BALGAM İLERİ EVREYİ İŞARET EDER

Gırtlak kanseri en sık ses tellerinden kaynaklanır. Ses kısıklığı ilk ve en erken belirtidir. Fakat gırtlağın üst kesiminden kaynaklanan tümörlerin belirtileri daha sinsi olup yutma güçlüğü, boğazda takılma hissi gibi müphem semptomlarla kendini gösterebilir. Kanlı balgam, nefes darlığı ve boyunda şişlik gibi şikâyetler sıklıkla ileri evreye işaret eder.

Ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi gibi belirtiler üst solunum yolu enfeksiyonunda bile görülebilir. Önemli olan bu belirtilerin ne kadar süredir devam ettiğidir. Örneğin, 1 aydır geçmeyen boğazda takılma hissi veya 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı gibi şikâyetler mevcutsa en kısa sürede bir KBB hekimine başvurulmalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN