Trump. Fotoğraf: EPA

TRUMP'IN İRAN PLANI

Öte yandan KAN, ABD merkezli CNN televizyonuna dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Donald Trump'ın çatışmaların yeniden başlaması yönünde talimat vermesi durumunda İran'ın enerji tesisleri ve nükleer alanlarını hedef alacak yeni planlar hazırladığını öne sürdü.

Haberde, bu planlar arasında ABD cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan mühimmat olan "bombaların anası" (MOAB) olarak bilinen bombanın kullanımının da yer aldığı iddia edildi.

KAN'ın 10 Ekim'de yayımladığı bir haberde, İsrail'in seçimlerden önce İran ile savaşın yeniden başlaması senaryosuna hazırlandığını, seçenekler arasında Trump yönetiminin İsrail'in tek taraflı bir saldırı gerçekleştirmesine yeşil ışık yakmasının da bulunduğu bildirilmişti.

Ancak İsrailli bir yetkili bu senaryonun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmenin içeriği ve ele alınan konular hakkında bilgi verilmezken temasın İsrail'in askeri hazırlıkları veya İran ile gerilim ihtimaliyle bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

İsrail basını, son haftalarda Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama seçeneğini değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Basında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimler öncesi İran, Lübnan veya Gazze'ye saldırı başlatma ihtimalinin bulunduğu aktarılmıştı.

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