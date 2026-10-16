UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 119’u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha SGK’nin geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Listeye eklenen ilaçlar arasında kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların tedavi imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla geri ödeme kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, kapsama alınan ilaçların ayrıntılarını da paylaştı.

Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-3

6 KANSER, 22 DİYABET İLACI LİSTEDE

Paylaşımda yer alan bilgilere göre geri ödeme kapsamına alınan ürünler arasında 6 kanser ilacı, 22 diyabet ilacı, 14 pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı bulunuyor.

Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-4

YIL BAŞINDAN BU YANA TOPLAM 380 İLAÇ

Bakan Işıkhan, son düzenlemeyle birlikte 2026 yılı başından bu yana geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının, 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380'e ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-6 Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-7 Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda-8

Özgür Özel'den AK Parti'ye katılan Cemil Tugay'a tehdit: İktidar değişince hesabı burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum
SONRAKİ HABER

Özel'den Tugay'a tehdit
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler