Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların tedavi imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla geri ödeme kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, kapsama alınan ilaçların ayrıntılarını da paylaştı.