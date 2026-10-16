Bakan Işıkhan duyurdu: 119’u yerli 131 ilaç geri ödeme listesine alındı, kanser ve diyabet ilaçları da kapsamda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 119’u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha SGK’nin geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Listeye eklenen ilaçlar arasında kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların tedavi imkânlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla geri ödeme kapsamının genişletildiğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 119'u yerli üretim olmak üzere 131 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, kapsama alınan ilaçların ayrıntılarını da paylaştı.
6 KANSER, 22 DİYABET İLACI LİSTEDE
Paylaşımda yer alan bilgilere göre geri ödeme kapsamına alınan ürünler arasında 6 kanser ilacı, 22 diyabet ilacı, 14 pulmoner hipertansiyon ilacı, 4 kan ürünü ve 2 alerji aşısı bulunuyor.
YIL BAŞINDAN BU YANA TOPLAM 380 İLAÇ
Bakan Işıkhan, son düzenlemeyle birlikte 2026 yılı başından bu yana geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının, 34'ü kanser ilacı olmak üzere toplam 380'e ulaştığını bildirdi.
Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek vatandaşlara sağlıklı bir ömür diledi.