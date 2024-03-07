Bakıcı çalıştırana ücret desteği

Asgari ücret desteği bu yıl 700 liraya yükseltilirken, detayları genelgeyle belirlendi. Buna göre; geçen yılın aynı ayında çalıştırılan prime esas kazancı günlük 671 TL (aylık 20.130 TL) olan işçi sayısını geçmemek üzere bu yıl SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarda işçi başına günlük 23,33 TL (aylık 700 TL) prim indirimi yapılacak.

Prim desteği 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde uygulanacak. 2024 yılı içinde ilk defa faaliyete geçen işyerlerinden bildirilen işçilerin ise tamamı için günlük 23,33 lira prim indirimi desteği sağlanacak. Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, çocuk bakıcısı, hasta bakıcı çalıştıran işverenler ile konut kapıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.