Barış mücadeleci kimliği ve sert koşuları ile Liverpool'un iki kanadını da sarstı. Jakobs çok iyi oynadı özellikle Lang topu ayağına aldığında aklı ile hareket etti, etkili paslar ve ortalar yaptı. Liverpool pahalı ve kaliteli bir takım. G.Saraylı oyuncular, hep ciddi oldu zaman zaman dikkat sorunu yaşasalar da rakibe pozisyon vermediler.

Özellikle ilk yarı Osimhen önüne düşen bir topa etkili vuramadı bir kafa vuruşunda da köşeye topu bırakamadı. Ama Lemina'nın golünde kale içine düşen topa Osimhen kafayı vurdu. G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı.

Yorulana kadar müthiş tohlar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu.

Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak.

Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var.

Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final kapısını aralarlar.

MUSTAFA ÇULCU-OSIMHEN'İN GOLÜ VERİLMELİYDİ Galatasaray ilk dakikalarda Liverpool'un ön alan baskısını kırdıktan sonra sistemsel oyununu sahaya yansıttı.

Kornerden Lemina ile bulduğu gol oyunda özgüveni ve psikolojik üstünlüğü getirdi. Avrupa maçlarını bir başka oynayan Galatasaray son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa farklı skor yakalaması işten bile değildi. Tarih tekerrür etti. Tebrikler Galatasaray, yine yeni bir tarih yazdın.