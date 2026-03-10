CANLI YAYIN
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İlk müdahalesinin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Kaynak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yardımcı antrenörlerden Orhan Kaynak geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bordo-Mavililer'in yardımcı antrenörü Orhan Kaynak antrenman öncesi kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi. Fatih Tekke'nin yardımcısına ilk müdahale Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldıktan sonra KTÜ Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalenin ardından Orhan Kaynak'ın KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi öne çıktı. Haberlerde, deneyimli yardımcı antrenörün burada tedavi altına alındığı ve durumunun yakından takip edildiği vurgulandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Kaynak kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

