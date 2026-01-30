Sosyal medya üzerinden 5. kol faaliyeti yürütülen hesapların fişi çekiliyor.
TERROR ALARM İSİMLİ HESAP ENGELLENDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye aleyhine dezenformasyon yaydığı ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen "Terror Alarm" adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.
YURT DIŞI BAĞI
Yurt dışından yönetildiği tespit edilen ve dört kez kullanıcı adı değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan hesabın ağ analizleri ve bağlantıları güvenlik birimlerince detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.
Bu adımın Türkiye'nin psikolojik harekat ve dezenformasyona karşı geliştirdiği stratejik dijital güvenlik kapasitesinin somut bir göstergesi olduğu vurgulanıyor. Milli güvenliği tehdit eden girişimlere karşı hem teknik hem hukuki araçlarla eş zamanlı ve koordineli mücadele yürütülüyor.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYORDU
Yapılan incelemelerde söz konusu "Terror Alarm" isimli hesabın Türkiye karşıtı propaganda yürüttüğü, sistematik biçimde Türkiye'yi "terörist devlet" olarak nitelendirdiği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve Türk ordusunu aşağılayan ifadeler kullandığı belirlendi. Paylaşımlarda Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanması çağrıları yapılırken, bazı içeriklerde Türkiye'nin terörün sponsoru olduğu iddiaları öne sürüldü.