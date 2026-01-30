TERROR ALARM İSİMLİ HESAP ENGELLENDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye aleyhine dezenformasyon yaydığı ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen "Terror Alarm" adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Yurt dışından yönetildiği tespit edilen ve dört kez kullanıcı adı değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeye çalışan hesabın ağ analizleri ve bağlantıları güvenlik birimlerince detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Bu adımın Türkiye'nin psikolojik harekat ve dezenformasyona karşı geliştirdiği stratejik dijital güvenlik kapasitesinin somut bir göstergesi olduğu vurgulanıyor. Milli güvenliği tehdit eden girişimlere karşı hem teknik hem hukuki araçlarla eş zamanlı ve koordineli mücadele yürütülüyor.