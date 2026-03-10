ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. İran tarafından ateşlenen balistik füzeler bir hafta arayla iki kez Türk hava sahasını ihlal etti.
4 Mart'ta Hatay semalarında 9 Mart'ta Gaziantep sınırları içerisinde imha edilen füzeler sonrası Ankara, Tahran'ı uyardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı İranlı elçiyi çağırıp ikinci kez izahat istedi.
PATRIOT MALATYA'DA
Milli Savunma Bakanlığı, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Sistemi'nin Malatya'da konuşlandırıldığını duyurdu.
Bu kapsamda NATO'nun Ramstein Üssü'nden Patriot PAC-3 modeli hava ve füze savunma sistemi Malatya'ya nakledildi.
Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Kürecik'e sevkiyatı NTV tarafından görüntülendi.
Patriotlar ilk kez, 2003 Irak Savaşı sırasında ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı.
Yaklaşık iki aylık kullanımın ardından ülkeden geri çekildi. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Suriye sınırına da Patriot sistemleri yerleştirildi.
2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'ya konuşlandırıldı.
2015 yılında ABD ve Almanya sistemin geri çekileceğini, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını açıkladı.
İSPANYOL PATRİOTLARI 10 YILI AŞKINDIR ADANA'DA
Aynı yıl ocak ayında Hollanda'nın yerini İspanya aldı. İspanyol Patriot Birliği, on yıldan uzun süredir Adana'da konuşlu.