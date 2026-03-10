CANLI YAYIN
Şarkıcı Burcu Güneş'le yaşanan polemikler sürüyor: Astrolog Aygül Aydın'da dahil oldu

Son dönemde çeşitli sanatçılar hakkında yaptığı açıklamalarla polemik yaşayan Burcu Güneş hakkında bir iddia daha atıldı. Astrolog Aygül Aydın, geçmişte şarkıcı Burcu Güneş’in kendisini işten attırmaya çalıştığını ifade etti. Aydın, "Tehditler ve avukat baskılarıyla karşılaştım" şeklinde yaşadıklarını ifade etti.

  • Astrolog Aygül Aydın, şarkıcı Burcu Güneş'in 2017 yılında kendisini dergideki işinden attırmaya çalıştığını iddia etti.
  • Aydın'ın açıklamasına göre Burcu Güneş, kendisini yurt dışındaki astroloji etkinliklerinden de men ettirmeye çalıştı.
  • Tartışma, Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden alevlendi.
  • Aygül Aydın, Burcu Güneş'in başka astrologlara da benzer davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ve meslektaşlarıyla yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Burcu Güneş hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

POLEMİĞE AYGÜL AYDIN DA DAHİL OLDU

Tartışmalar, Burcu Güneş'in daha önce Demet Akalın hakkında yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme geldi. Güneş'in sözleri müzik dünyasında geniş yankı uyandırırken polemiğe Aygül Aydın da dahil oldu.

"BENİ İŞTEN ATTIRMAYA ÇALIŞTI"

Aydın, 2017 yılında bir dergide yazarlık yaptığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Doğum haritasına göre nasıl yıldız oldun?' adlı bir köşem vardı. O dönem bu şahıs danışmanlık alan isimlerden biriydi. Dergide farklı sanatçıları konuk almam üzerine, benden danışmanlık almasına rağmen, kendisini davet etmememi gerekçe göstererek, beni dergi yönetimine şikayet etti ve işten attırmaya çalıştı. Yurt dışında katılacağım bir astroloji organizasyonuna bile hakkımda şikayetlerde bulunarak beni o etkinliklerden men ettirdi.

"İLAHİ ADALETİN VARLIĞINA İNANIYORUM"

Aygül Aydın, o süreçte zor günler yaşadığını da dile getirdi. Aydın, "Çok zor bir süreçten geçtim. Tehditler ve avukat baskılarıyla karşılaştım. Güçsüz olduğum için defalarca özür dileyerek o süreçten çıkabildim. Yıllar geçti. İnsan bazı şeyleri unutuyor sanıyor ama aslında unutmuyor. İlahi adaletin varlığına inanıyorum."şeklinde ifade etti.

"BİRÇOK ASTROLOG MESLEKTAŞA AYNI ŞEYİ YAPMIŞ"

Astrolog Aygül Aydın, Burcu Güneş'in başka meslektaşlarına karşı da benzer tavırlar sergilediğini iddia ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

Dışarıdan bakınca mağdur gibi görünen bazı insanların, başkalarının emeğine nasıl zarar verdiğini hayat bize zamanla gösteriyor. Birçok astrolog meslektaşa aynı şeyi yapmış.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Aydın ayrıca bazı kişilerin korkudan konuşamadığını öne sürerek "Her şey zamanı gelince ortaya çıkar. Ben yaşadıklarımı unutmuyorum ve hala Allah'a havale ediyorum. Sesi istediği kadar güzel olsun. Kalbi daha kötü birini göremezsiniz. Allah ıslah etsin." şeklinde konuştu.

