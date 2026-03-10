Burcu Güneş

"BENİ İŞTEN ATTIRMAYA ÇALIŞTI"

Aydın, 2017 yılında bir dergide yazarlık yaptığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'Doğum haritasına göre nasıl yıldız oldun?' adlı bir köşem vardı. O dönem bu şahıs danışmanlık alan isimlerden biriydi. Dergide farklı sanatçıları konuk almam üzerine, benden danışmanlık almasına rağmen, kendisini davet etmememi gerekçe göstererek, beni dergi yönetimine şikayet etti ve işten attırmaya çalıştı. Yurt dışında katılacağım bir astroloji organizasyonuna bile hakkımda şikayetlerde bulunarak beni o etkinliklerden men ettirdi.