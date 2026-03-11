İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından 8 Mart'ta yerine geçtiği duyurulan oğlu Mücteba Hamaney, göreve geldiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamında yeni liderin herhangi bir şekilde görünmemesi, uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde çeşitli komplo teorilerini beraberinde getirdi. Batı medyasında ölüm iddiaları yer aldı. Sessizliğini bozan İran yönetimi, Mücteba Hamaney'in bir saldırıya uğradığını ancak sağ ve güvende olduğunu duyurdu.

KONUMU DEŞİFRE OLMASIN DİYE SESSİZ

İranlı yetkililer, yeni dini liderin sessizliğinin arkasında yatan temel nedenin ciddi güvenlik endişeleri olduğunu vurguladı.

Gizlilik kaydıyla bilgi veren üç İranlı yetkiliye göre, Mücteba Hamaney'in dış dünya ile kuracağı herhangi bir iletişim, bulunduğu konumun deşifre olmasına ve hayatının tehlikeye girmesine yol açabilir. Bu nedenle Hamaney'in dış dünya ile bağlantısı asgari düzeye indirilmiş durumda. Tahran yönetimi, liderin nerede olduğuna dair detay vermekten kaçınarak sadece durumunun iyi olduğunu belirtmekle yetiniyor.

NYT: YARALANDI AMA ŞUURU AÇIK

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Mücteba Hamaney'in sessizliğinin asıl nedeni, ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat'ta başlatılan saldırıların henüz ilk gününde yaralanmış olması.

Haberde, Hamaney'in bacaklarından yara aldığı ancak bilincinin açık olduğu ifade ediliyor.

İsrailli askeri yetkililer de kendi istihbarat verilerinin bu durumu doğruladığını, Mücteba Hamaney'in pazar günü resmen lider olarak seçilmesinden günler önce, 28 Şubat'ta hedef alındığını iddia ediyor.

PEZEŞKİYAN'IN OĞLU DOĞRULADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu ve hükümet danışmanı Yusuf Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere dair Telegramhesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Mücteba Hamaney'in yaralandığına yönelik iddiaları değerlendiren Yusuf Pezeşkiyan, "Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler." ifadelerini kullandı.

Yusuf Pezeşkiyan, daha önce de babası Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ve İsrail kaynaklı saldırılarda hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

"GAZİ" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin tartışmalar sürerken, İran devlet medyasında yer alan ifadeler dikkat çekti. Devlet televizyonu ve resmi haber ajansı IRNA, yeni lideri "yaralı savaş gazisi" olarak tanımladı.

Öte yandan, ülkedeki güçlü dini yardım kuruluşlarından Komite-yi Emdadtarafından yayımlanan tebrik mesajında da Hamaney için Farsçada "savaşta yaralanmış gazi" anlamına gelen "janbaz jang" ifadesine yer verildi.